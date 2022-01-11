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NBA／二連戰出賽85分鐘 杜蘭特笑談輪休：我寧願死

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
杜蘭特(左)。 路透
杜蘭特(左)。 路透

布魯克林籃網隊明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）在今天與波特蘭拓荒者隊之戰，出賽42分鐘拿下28分、10籃板，連續兩天都上場超過40分鐘，賽後被問到是否願意接受教練團的輪休安排時，他開玩笑表示，那不如讓他死在場上，並強調一點都不擔心工作過量的問題。

籃網在今天與拓荒者之戰雖然迎回主控厄文（Kyrie Irving），但「大鬍子」哈登（James Harden）也因為膝傷缺陣，這也讓杜蘭特必須再將重任扛下，但最終連兩日出賽的籃網以6分差距不敵拓荒者。

杜蘭特近兩戰合計出賽85分鐘，雖然都有拿下28分的優異表現，不過本季已經多次被關注到上場時間，賽後也再度被問到是否願意接受輪休安排，他笑說：「不，那我寧願死在那，我是開玩笑的。我一點都不擔心我的工作量，如果教練希望我休息一天，那我會支持，但我不會主動要求，所以我會一直出賽，直到他們告訴我該休息了，但當比賽時，我不會去想這些。」

籃網 拓荒者 杜蘭特

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