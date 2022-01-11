NBA／厄文回歸 拓荒者總教頭讚：史上技巧最佳控衛

開季因拒打疫苗缺席多場的籃網隊球星厄文（Kyrie Irving），回歸首戰助隊擊敗溜馬隊，今天第2戰雖攻下22分但球隊以108：114敗給拓荒者隊，不過拓荒者隊總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）仍對厄文滿口稱讚，甚至稱厄文是史上技巧最好的控球後衛。

曾拿過2004年總冠軍賽MVP的畢拉普斯，今天賽前提到對手時，用了「巫師」形容厄文，稱他觀賞性極高，畢拉普斯說：「我個人認為，就這個位置來說，厄文的技巧是史上最佳。不談別的，就只說技巧，我認為他是我看過這位置的最好球員。」

畢拉普斯解釋說，厄文有不可思議的籃子，也有非常好的傳球視野，且樂於幫助隊友，「他不只自己來，也會傳球。他拿過冠軍，帶來了冠軍因子，我認為他可能投進我看過最重要的季後賽進球。」

拓荒者教頭還提到，籃網除厄文，還有MVP等級的杜蘭特（Kevin Durant）和哈登（James Harden），「三巨頭」合體時當然會是非常難纏的對手。

哈登今天因傷缺陣，籃網「三巨頭」仍沒到齊，不過籃網教頭奈許（Steve Nash）也很同意畢拉普斯對厄文的評價。

「這很難反駁。」奈許提到，像勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）的遠距離投射能力無庸置疑，但就持球、傳導等其他技巧，綜合評估下來厄文仍是其中之最。