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NBA／厄文回歸 拓荒者總教頭讚：史上技巧最佳控衛

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
拓荒者贏球後教頭畢拉普斯不忘稱讚對手厄文是史上技巧最好的控球後衛。 路透社
拓荒者贏球後教頭畢拉普斯不忘稱讚對手厄文是史上技巧最好的控球後衛。 路透社

開季因拒打疫苗缺席多場的籃網隊球星厄文（Kyrie Irving），回歸首戰助隊擊敗溜馬隊，今天第2戰雖攻下22分但球隊以108：114敗給拓荒者隊，不過拓荒者隊總教練畢拉普斯（Chauncey Billups）仍對厄文滿口稱讚，甚至稱厄文是史上技巧最好的控球後衛。

曾拿過2004年總冠軍賽MVP的畢拉普斯，今天賽前提到對手時，用了「巫師」形容厄文，稱他觀賞性極高，畢拉普斯說：「我個人認為，就這個位置來說，厄文的技巧是史上最佳。不談別的，就只說技巧，我認為他是我看過這位置的最好球員。」

畢拉普斯解釋說，厄文有不可思議的籃子，也有非常好的傳球視野，且樂於幫助隊友，「他不只自己來，也會傳球。他拿過冠軍，帶來了冠軍因子，我認為他可能投進我看過最重要的季後賽進球。」

拓荒者教頭還提到，籃網除厄文，還有MVP等級的杜蘭特（Kevin Durant）和哈登（James Harden），「三巨頭」合體時當然會是非常難纏的對手。

哈登今天因傷缺陣，籃網「三巨頭」仍沒到齊，不過籃網教頭奈許（Steve Nash）也很同意畢拉普斯對厄文的評價。

「這很難反駁。」奈許提到，像勇士隊當家球星柯瑞（Stephen Curry）的遠距離投射能力無庸置疑，但就持球、傳導等其他技巧，綜合評估下來厄文仍是其中之最。

厄文 籃網 拓荒者

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