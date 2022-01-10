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NBA／湯普森歸隊KD也興奮 賽前連中6球預告好手感

聯合新聞網 / 綜合報導
湯普森熬過漫長復健，終於重返賽場。 美聯社
湯普森熬過漫長復健，終於重返賽場。 美聯社

歷經長達941天的漫長等待，勇士隊神射手湯普森（Klay Thompson）終於重返NBA賽場，他今天先發出賽20分鐘，三分球8投3中，攻下17分、3籃板、1助攻。而曾與他攜手奪下2座總冠軍的前隊友杜蘭特（Kevin Durant）也興奮地說：「對灣區來說今天是非常重要的一天。」

湯普森在過去兩年先後克服了左膝前十字韌帶與右腳阿基里斯腱的重傷，今天終於再次登上先發，與柯瑞（Stephen Curry）合體「浪花兄弟」。

勇士全隊今天賽前練習時都穿上湯普森的11號球衣，更有不少觀眾都提前到場觀看湯普森練習，他前6次出手都命中，讓粉絲驚呼他的手感，頻頻為他鼓掌、鼓譟。

為了迎接湯普森（左）歸隊，包括柯瑞（右）在內，勇士全隊在練球時都穿上11號。 歐新社
為了迎接湯普森（左）歸隊，包括柯瑞（右）在內，勇士全隊在練球時都穿上11號。 歐新社

湯普森的前隊友杜蘭特賽前也獻上祝福，他說：「我替他感到興奮，我知道這意義重大，對灣區來說，今天是非常重要的一天。過去幾年和湯普森說話時，我總能從訊息中感受出他對重返賽場是多麼期待。」

湯普森今天以先發身份回歸球隊，他上場20分鐘，三分球8投3中，攻下全隊第二高的17分、3籃板、1助攻；柯瑞則是上場37分鐘，轟下28分、5籃板、5助攻，終場勇士就以96：82擊敗騎士。

Klay Thompson Kevin Durant 勇士

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