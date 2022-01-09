PLG／曾文鼎復活！許晉哲：幫助真的很大
開季前練球傷到右手食指肌腱，富邦勇士隊禁區大將「大房東」曾文鼎直到前一戰才迎接復出首戰，前天得分掛零的他今天碰新北國王隊不但上場37分鐘，15分、8籃板和7助攻都是球隊以95：91逆轉勝的功臣，讓總教練許晉哲讚不絕口。
「曾文鼎復出對我們幫助很大，第四節本來想讓他休息，他主動說可以。」許晉哲特別提到曾文鼎的7個助攻，對串聯球隊攻勢有很大幫助。
勇士今天全隊23助攻，曾文鼎7次就是全隊最高；他上半場5投僅1中拿2分，全場15分有8分集中在決勝節，自己都笑說：「上半場就是沒投進而已，總有投進的一天。」
勇士半場打完落後10分，第三節差距一度再被擴大，靠第四節壓制國王得分在14分才上演逆轉勝，曾文鼎也一再強調防守的重要性，從今天開始，防守都要照第四節的態度和積極度，一直延續下去。」
昨天迎接復出首戰的國王「新台灣人」戴維斯，今天休兵，沒能在只能派單洋將的第四節和曾文鼎上演對決。
國王教練萊恩表示，戴維斯出賽情形要視每天身體狀而定，處於每日觀察名單，「大部分還是要基於保護他的立場，希望他和球隊一起很久，一起取得更好成績。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言