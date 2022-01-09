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PLG／曾文鼎復活！許晉哲：幫助真的很大

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
勇士隊曾文鼎（右一）面對國王隊洋將湯瑪士封阻仍挑戰籃框。記者葉信菉／攝影
勇士隊曾文鼎（右一）面對國王隊洋將湯瑪士封阻仍挑戰籃框。記者葉信菉／攝影

開季前練球傷到右手食指肌腱，富邦勇士隊禁區大將「大房東」曾文鼎直到前一戰才迎接復出首戰，前天得分掛零的他今天碰新北國王隊不但上場37分鐘，15分、8籃板和7助攻都是球隊以95：91逆轉勝的功臣，讓總教練許晉哲讚不絕口。

「曾文鼎復出對我們幫助很大，第四節本來想讓他休息，他主動說可以。」許晉哲特別提到曾文鼎的7個助攻，對串聯球隊攻勢有很大幫助。

勇士今天全隊23助攻，曾文鼎7次就是全隊最高；他上半場5投僅1中拿2分，全場15分有8分集中在決勝節，自己都笑說：「上半場就是沒投進而已，總有投進的一天。」

勇士半場打完落後10分，第三節差距一度再被擴大，靠第四節壓制國王得分在14分才上演逆轉勝，曾文鼎也一再強調防守的重要性，從今天開始，防守都要照第四節的態度和積極度，一直延續下去。」

昨天迎接復出首戰的國王「新台灣人」戴維斯，今天休兵，沒能在只能派單洋將的第四節和曾文鼎上演對決。

國王教練萊恩表示，戴維斯出賽情形要視每天身體狀而定，處於每日觀察名單，「大部分還是要基於保護他的立場，希望他和球隊一起很久，一起取得更好成績。」

曾文鼎 國王 富邦勇士

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