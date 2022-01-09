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PLG／史詩大戰二部曲 勇士再逆轉國王

聯合報 / 記者曾思儒／新北即時報導
勇士隊周桂羽（右）出手，國王隊楊敬敏干擾。記者葉信菉／攝影
勇士隊周桂羽（右）出手，國王隊楊敬敏干擾。記者葉信菉／攝影

上周對決纏戰到延長賽才分出勝負，新北國王隊和台北富邦勇士隊相隔一周交手，雙方又纏戰到讀秒階段，勇士靠曾文鼎、林書緯、林志傑和洋將塞瑟夫聯手發揮，上演逆轉勝，以95：91收下對戰連勝。

兩隊一路糾纏，第一節國王以23：21領先，第二節國王有「小胖」洪志善兩記外線，菜鳥洪楷傑半場也有14分貢獻，助隊半場打完取得55：45領先。

勇士第三節打出5：0攻勢，國王洪楷傑又以外線回應；第三節6分34秒，辛特力臉被擊中後但沒響哨，他不滿裁判吹判遭吹技術犯規，楊敬敏執行罰球後國王將領先擴大到68：54。勇士靠塞瑟夫和曾文鼎接連飆進外線追分，三節打完將比數縮小到69：77。

勇士第四節持續追分，10分04秒林書緯飆進三分，率隊打出8：0攻勢追平；進攻熄火的國王雖有楊敬敏外線追分，但最後49.8秒林書緯罰球後勇士取得95：91領先，國王李愷諺切入又遭塞瑟夫火鍋封阻，最終勇士就以逆轉之姿收下勝利，戰績來到5勝4敗，勝率重回5成以上。

辛特力今天攻下全場最高26分外帶15籃板，塞瑟夫和曾文鼎各15分，林書緯14分，周桂羽12分；國王以楊敬敏23分最高，湯瑪士16分、29籃板。

今天球賽共吸引6058名球迷進場，單日票房達263萬3580元。國王昨天碰領航猿也有5061名球迷進場，兩天合計球迷破1萬1千人，票房收入近480萬元。

國王後衛洪楷傑（左）上半場就攻下14分。記者葉信菉／攝影
國王後衛洪楷傑（左）上半場就攻下14分。記者葉信菉／攝影

國王 富邦勇士 林書緯

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