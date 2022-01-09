NBA／今日戰績表 灰熊客場擊沈快艇拉出8連勝
NBA今日戰績表
灰熊 :108 快艇
公鹿 106:114 黃蜂
魔術 92:97 活塞
爵士 113:125 溜馬
尼克 75:99 塞爾蒂克
熱火 : 太陽
NBA明日賽程
時間 主場 客場
01:00 馬刺 vs. 籃網
04:30 老鷹 vs. 快艇
07:00 巫師 vs. 魔術
07:00 鵜鶘 vs. 暴龍
08:00 灰狼 vs. 火箭
08:00 金塊 vs. 雷霆
08:30 公牛 vs. 獨行俠
09:30 騎士 vs. 勇士(緯來體育台、愛爾達體育1台)
10:00 國王 vs. 拓荒者
10:30 灰熊 vs. 湖人(緯來體育台12:00播出)
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