NBA／今日戰績表 灰熊客場擊沈快艇拉出8連勝

沙波尼斯（Domantas Sabonis）在今天主場比賽中火力大爆發，22投18中狂飆42分6籃板3助攻，創下生涯得分新高，特別是他在第四節獨拿12分，帶領溜馬以125比113擊退爵士，中止6連敗。

2022-01-09 10:53