NBA／逃過全掛蛋難堪紀錄「聖堂射手」格林還有1抄截

76人當家射手格林（Danny Green），先前在對決魔術之役時，攻守能力全熄火，出賽24分鐘繳出所有數據全掛蛋的空白卷，寫下罕見難堪紀錄。不過經聯盟重新計算後，認定格林有1次抄截數據，也算還他清白，洗刷「籃零王」丟人紀錄。

近期大當機的格林，多場表現都未繳出應有水準。踢館魔術之戰更是誇張，創下生涯前所未有的低潮，先發出賽24分鐘，竟一分未得，籃板、助攻、抄截、阻攻也全數掛蛋。如此慘澹的表現，也讓他寫下罕見紀錄，成為繼2017年史奈爾（Tony Snell），在爵士之戰出賽28分鐘繳白卷後，第二位以24分鐘留下此難堪紀錄的球員。

不過經過聯盟重新檢視比賽畫面後，還原格林有實際上1抄截，讓他能從全掛蛋尷尬紀錄中全身而退；不過狀況不佳的他今天對馬刺就被降到替補，也稍微反彈繳出6分2籃板1助攻與1抄截表現。