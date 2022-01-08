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NBA／交易先擺一邊！ 76人還是想說服西蒙斯出賽

聯合新聞網 / 綜合報導
傳76人正積極說服西蒙斯為球隊出賽。 路透社
傳76人正積極說服西蒙斯為球隊出賽。 路透社

76人隊麻煩人物西蒙斯（Ben Simmons）先前以心理健康因素拒絕出賽，與球隊關係也降至冰點，缺賽至今也已被罰款超過千萬美元，交易流言也從未停過。但據記者史坦(Marc Stein)最新消息指出，76人決定將交易一事暫緩，還是先以說服西蒙斯歸隊打球為主。

西蒙斯拒打事件尚未落幕，開賽至今仍未現身。即便76人球團軟硬兼施，提供醫療專業治療以及扣留薪水等手段，仍無法喚回西蒙斯為球隊出賽。76人高層雖然想將西蒙斯交易出去，但最終都礙於開價過高，沒有球隊想跟進。

眼看交易這條路困難重重，76人決定改變作戰計畫。資深記者史坦報導指出，「據內部人士透露，本季交易大限即將到期，76人也暫時放棄尋求交易人選，而是全力投注在西蒙斯身上，積極說服他為隊出賽。」目前各隊因疫情與傷勢影響，人手都呈捉襟見肘的窘境，若西蒙斯能及時歸隊的話，想必能減輕76人一些負擔。

疫情 薪水

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