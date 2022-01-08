NBA／交易先擺一邊！ 76人還是想說服西蒙斯出賽

近況出色的76人回到主場迎戰多達6名球員觸發健康安全協議的馬刺，打來可說是不費吹灰之力，前三節已經取得17分領先優勢，最多贏到21分，終場以119比100輕取對手，贏得6連勝。 先前連續8場客場

2022-01-08 10:50