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NBA／比倒讚要球迷閉嘴惹議 尼克藍道後悔不已發文致歉

聯合新聞網 / 綜合報導
藍道(右)對倒讚手勢一事，感到懊悔不已。 路透社
藍道(右)對倒讚手勢一事，感到懊悔不已。 路透社

昨(7)日尼克隊上演精采逆轉秀，靠著巴瑞特（RJ Barrett）失去平衡的神奇三分球絕殺，從塞爾蒂克手上偷走勝利。不過尼克當家球星藍道（Julius Randle）在比賽中比出倒讚手勢，要那些看衰的球迷閉嘴卻在賽後引爆風波。今日他也對自己不成熟的行為，感到懊悔不已，並表示往後會以更專業的態度處理事情。

昨日尼克隊上半場，一路被塞爾蒂克壓著打，甚至面臨落後25分的窘境，引來現場球迷噓聲伺候。眼看大勢已去的尼克，忽然火力甦醒，硬生生將比數扳平，最後由巴瑞特的絕殺三分球，拿下驚險的一勝。

即使球隊逆轉成功，還是沒辦法讓藍道對噓聲一事氣消，在末節直接對球迷比出倒讚手勢，賽後更直言此動作就是要球迷，「「XX的閉嘴」。此行為引來不少輿論抨擊，查覺到事態嚴重的藍道，也趕緊在社群發文滅火。

藍道針對此事感到後悔不已，並表示所做的一切都是為了球隊好，「很高興能成為尼克的一份子，我明白我的行為舉止代表整個球隊，昨晚確實不該有那樣行為，即便在氣頭上，也應以更專業的態度與合適言語來表達，我也以此事當前車之鑑。」最後藍道發自內心表示，「真的很想替尼克贏球，未來我也將毫無保留為球隊奉獻。」

事實上藍道的動作也讓人聯想到是模仿去年大聯盟紐約大都會球員，包含林多(Francisco Lindor)與貝茲(Javier Baez)等球星帶頭對自家球迷比倒讚，當時貝茲回應表示，「當我們成功有表現時，我們會做出同樣的事情，讓他們嘗嘗這是什麼樣的感覺。」不過同樣在事後就像球迷道歉，承諾以後絕不再犯。

這兩起事件在世反應紐約球迷是出了名的難討好，不過退役名將巴克利這次選擇力挺球迷，「當你表現不好就理應被噓，只有贏球時才值得被歡呼，這就是身為職業球員的潛規則！」

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