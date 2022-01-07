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NBA／賈霸38387分紀錄簽名球拍賣中 估價值將破千萬台幣

聯合新聞網 / 綜合報導
傳奇球星「天勾」賈霸的38387分紀錄球目前正被拍賣中。 歐新社
傳奇球星「天勾」賈霸的38387分紀錄球目前正被拍賣中。 歐新社

名人堂球星「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）盤據NBA例行賽得分王至今已37年，而他在生涯例行賽最終戰拿下第3萬8387分的用球近期再度被網站拍賣，據《TMZ Sports》報導，這顆球的最終成交價可能高達50萬美金（約新台幣1384萬元）。

1989年4月23日，賈霸在湖人隊主場進行他傳奇職業生涯的最後一場例行賽。當天他上場26分鐘，6投5中，攻下10分、6籃板、3助攻並賞給對手1個火鍋

這10分也讓賈霸的職業生涯例行賽總得分達38387分，更領先當時的第二名張伯倫（Wilt Chamberlain）多達近7000分。

賽後，賈霸在當天的比賽用球上簽名，並寫下「Last Reg. Season Game Ball 4/89」（1989年4月，最後一場例行賽用球）和「38,387 PTS Lifetime」（生涯38387分）。

賈霸的紀錄球在拍賣網站上拍賣。 圖擷自拍賣網站
賈霸的紀錄球在拍賣網站上拍賣。 圖擷自拍賣網站

賈霸在NBA度過了20個賽季，他曾19度入選明星賽，拿過6座總冠軍、2座總冠軍賽MVP以及6次年度MVP。

據報導，這顆球幾年前就曾以約27萬美金（約新台幣747萬元）的價格售出，如今這顆經賈霸認證是「正版」的簽名球再度被拍賣，這回的起標價為5萬美金，目前最高出價約為7萬7000美金，距離結標日還有22天，成交金額有可能再創新高。

目前NBA例行賽總得分排行榜前七名：賈霸38387分、馬龍（Karl Malone）36928分、詹姆斯（LeBron James）36138分、布萊恩（Kobe Bryant）33643分、喬登（Michael Jordan）32292分、諾威斯基（Dirk Nowitzki）31560分、張伯倫31419分。

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