NBA／今日戰績表 湖人擊退國王勝率超越5成
NBA今日戰績表
灰熊 110:106 騎士
馬刺 104:129 暴龍
溜馬 94:104 尼克
太陽 123:110 鵜鶘
國王 114:122 湖人
NBA明日賽程
時間 主場 客場
08:00 76人 vs. 魔術
08:00 火箭 vs. 巫師
08:00 活塞 vs. 黃蜂
08:30 馬刺 vs. 塞爾蒂克
08:30 勇士 vs. 獨行俠(Eleven Sports、愛爾達體育1台+諾維茨基退休儀式)
08:30 籃網 vs. 溜馬
09:00 暴龍 vs. 公鹿
09:00 雷霆 vs. 灰狼
11:00 爵士 vs. 金塊(緯來體育台)
11:00 熱火 vs. 拓荒者
11:00 老鷹 vs. 國王
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