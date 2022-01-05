NBA／今日戰績表 湖人擊退國王勝率超越5成

明天（6號）獨行俠主場對勇士比賽上，諾維茨基（Dirk Nowitzki）球衣背號退休儀式終於要登場，距離其退休已經33個月也就快3年時間過去，他對於自己球員生涯依然感觸良多，且強調典禮當天肯定會有情

2022-01-05 13:10