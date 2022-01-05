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NBA／今日戰績表 湖人擊退國王勝率超越5成

聯合新聞網 / 整理
詹姆斯攻下31分率湖人擊退國王收下3連勝，勝率再次超越五成。 路透社
詹姆斯攻下31分率湖人擊退國王收下3連勝，勝率再次超越五成。 路透社

NBA今日戰績表

灰熊 110:106 騎士

馬刺 104:129 暴龍

溜馬 94:104 尼克

太陽 123:110 鵜鶘

國王 114:122 湖人

NBA明日賽程

時間 主場 客場

08:00 76人 vs. 魔術

08:00 火箭 vs. 巫師

08:00 活塞 vs. 黃蜂

08:30 馬刺 vs. 塞爾蒂克

08:30 勇士 vs. 獨行俠(Eleven Sports、愛爾達體育1台+諾維茨基退休儀式)

08:30 籃網 vs. 溜馬

09:00 暴龍 vs. 公鹿

09:00 雷霆 vs. 灰狼

11:00 爵士 vs. 金塊(緯來體育台)

11:00 熱火 vs. 拓荒者

11:00 老鷹 vs. 國王

NBA戰績排行

體育

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