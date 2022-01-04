NBA／熱火好傷！巴特勒再扭到右腳踝
熱火隊今天「賠了夫人又折兵」，除以108：115敗給戰績居聯盟龍頭的勇士隊，當家球星巴特勒（Jimmy Butler）第三節還扭傷右腳踝退場，明天將進行進一步檢查評估。
熱火教頭史波史特拉（Erik Spoelstra）賽後表示，巴特勒就是扭傷，「如果現在問他的狀況，他說他沒問題。我們會再去評估，看他的感覺如何。」
巴特勒是第三節第三節3分14秒時在運球過程中滑倒，當下就面露痛楚；熱火喊出暫停後，巴特勒是在兩名隊友一左一右攙扶下離場，留下出賽28分鐘拿22分、5籃板、3助攻成績單。
在此之前，巴特勒右腳踝本季就有傷病史，去年11月就因右腳踝扭傷缺陣3場，12月底也因為同樣傷處再缺席和巫師隊的比賽；他美國時間12月29日碰馬刺隊的比賽原本也要缺陣，不過這場比賽最終延期。
總計巴特勒本季已經因傷缺席15場比賽，除了踝傷，他去年11月底到12月初因尾椎傷勢缺陣4場，回歸一場比賽後又因同樣狀況缺賽8場，不料新年一開始又成傷兵。
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