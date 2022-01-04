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NBA／莫蘭特36分退籃網 杜蘭特：迫不及待看他的未來

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
莫蘭特。 路透
莫蘭特。 路透

籃網今天在主場遭到灰熊雙衛莫蘭特（Ja Morant）、貝恩（Desmond Bane）聯手攻下65分擊退，比賽中籃網主場球迷還對著拿下36分的莫蘭特高喊「MVP」，對於這種反客為主的狀況，讓籃網總教練奈許（Steve Nash）直言卻被對手教訓了一頓。

2連敗的籃網今天在主場迎戰近況極佳的灰熊，儘管上半場打完還維持個位數差距，但卻在第三節被對手打出40：26的攻勢，勝負提前底定，對於今天幾乎整場比賽處於落後狀態，奈許賽後說：「我們真的太糗了，被對手教訓了一頓，這是我們必須要去解決的問題，這說明我們對於勝利的執著仍舊不足。」

灰熊今天以雙衛莫蘭特、貝恩雙衛表現最佳，兩人分別攻下36分與29分，表現壓過了籃網雙星杜蘭特（Kevin Durant）的26分與哈登（James Harden）的19分，甚至籃網球迷還對著莫蘭特高喊MVP。

談到隊友的好表現，貝恩賽後說：「他很特別，人們在爭論他是否應該進入全明星賽，但我認為他們更應該討論的，應該是他是不是聯盟最好的控球後衛，他打全明星賽完全沒有問題，真正該談的是他是不是最好的控球。」

近況極佳的莫蘭特已經連續4場比賽得分在30分以上，其中包括日前對戰湖人拿下41分，也幫助灰熊拉出一波5連勝，談到莫蘭特的表現，杜蘭特說：「他一直掌控著比賽，且效率相當高，他是一名優秀的控球也是一名重要的得分手，並且帶著熱情與喜悅在打球，你已經可以看到他在大家面前綻放。從大學開始他就一直在這個軌道上，身為一名籃球迷，我已經迫不及待看到他未來幾年的表現。」

籃網 莫蘭特 灰熊

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