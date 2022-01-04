快訊

臥龍洞失聯情侶找到了！2人陳屍樹林 搜救員爆詭異巧合

4本土感染源未明「多途徑錯綜複雜」 還有2機師列境外

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／將朗多送到騎士 湖人教頭喊難受：是我特別的朋友

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
湖人送朗多到騎士，教頭佛蓋爾直說這是困難的決定。 美聯社
湖人送朗多到騎士，教頭佛蓋爾直說這是困難的決定。 美聯社

湖人隊今天確定送出資深後衛朗多（Rajon Rondo），總教練佛蓋爾（Frank Vogel）解釋說，如此一來球隊人員調配有更多彈性，但他也提到，朗多是自己最喜歡的球員之一，也是球隊兩年前奪冠的重要成員，未來仍會是自己特別且重要的朋友。

佛蓋爾提到，球隊並不想和朗多分道揚鑣，但制服組做出選擇，「這是很困難的決定，失去像朗多的球員絕對很難受。」

湖人和騎士、尼克達成三方交易，朗多（Rajon Rondo）送到騎士，瓦倫丁（Denzel Valentine）從騎士換到尼克後遭釋出，尼克另從湖人處拿回王哲林與紐利（Brad Newley）簽約權及110萬美元現金，湖人則獲拉貝里（Louis Labeyrie）的簽約權。

由於拉貝里並沒加入湖人，讓先前都帶滿最多15人的湖人多了些空間。佛蓋爾表示會再補進什麼球員還未知，不過朗多是一位對自己十分有意義的球員，是他執教湖人第一冠的班底，「他永遠會是很特別的球員，也會是我特別的朋友，所以我送上最誠摯的祝福，我們也會一直保持聯絡。」

在聯盟已經16年的朗多，最低收入接近260萬美金，送走讓湖人少付將近4百萬買元的豪華稅，也有空間再以更少薪資簽下其他年輕球員。

佛蓋爾還提到，湖人和所有球員都是「合作夥伴」關係，能幫朗多找到一個更有發揮空間的落腳處讓自己十分開心，畢竟朗多在湖人發揮空間有限，轉到騎士會有更多機會。

35歲的朗多本季場均上場16.1分鐘，場均成績是3.1分、3.7助攻和2.7籃板；當他出賽的18場比賽，湖人僅拿5勝，而他在美國時間去年12月23日就進入聯盟健康安全協議中。

朗多在湖人奪冠的「泡泡季後賽」時有8.9分、6.6助攻、4.3籃板和1.4抄截，外線命中率更達4成，成球隊奪冠功臣。

湖人 朗多 騎士

延伸閱讀

NBA／尼克加入朗多交易案 王哲林簽約權也新增在內

安東尼關鍵4分打建功 佛蓋爾：他整季都有很棒表現

NBA／5歲起就夢想替湖人打球 強森力拚補上陣容缺額

NBA／傳騎士換來朗多填補魯比歐空缺 湖人預計裁掉瓦倫丁

相關新聞

NBA／柯瑞賽季新低9分無礙 勇士格林出關相助滅熱火

格林（Draymond Green）出關歸隊，勇士今天（4號）雖缺乏柯瑞（Stephen Curry）火力支援，這場只拿到賽季新低9分，他還是跟格林聯手送出23助攻，後者關鍵時刻更有幾次精彩防守演出，

策動公牛狂奔的MVP 德羅展老驥伏櫪大逆襲

NBA官方年度MVP最新排名，勇士後衛柯瑞第一，籃網前鋒杜蘭特第二，金塊中鋒約柯奇第三，公鹿前鋒安戴托昆波第四，太陽後衛保羅上升到第五，第六是熱火前鋒巴特勒，第七是公牛前鋒德羅展。 這分榜單應該

NBA／熱火好傷！巴特勒再扭到右腳踝

熱火隊今天「賠了夫人又折兵」，除以108：115敗給戰績居聯盟龍頭的勇士隊，當家球星巴特勒（Jimmy Butler）第...

NBA／浪花兄弟要合體了 傳湯普森有望10號復出戰騎士

《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）今天（4號）最新消息透露，湯普森（Klay Thompson）有望下週一10號，主場對騎士比賽在歷經2年多後回歸。 湯普森復出與

NBA／莫蘭特36分退籃網 杜蘭特：迫不及待看他的未來

籃網今天在主場遭到灰熊雙衛莫蘭特（Ja Morant）、貝恩（Desmond Bane）聯手攻下65分擊退，比賽中籃網主...

NBA／將朗多送到騎士 湖人教頭喊難受：是我特別的朋友

湖人隊今天確定送出資深後衛朗多（Rajon Rondo），總教練佛蓋爾（Frank Vogel）解釋說，如此一來球隊人員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。