策動公牛狂奔的MVP 德羅展老驥伏櫪大逆襲

NBA官方年度MVP最新排名，勇士後衛柯瑞第一，籃網前鋒杜蘭特第二，金塊中鋒約柯奇第三，公鹿前鋒安戴托昆波第四，太陽後衛保羅上升到第五，第六是熱火前鋒巴特勒，第七是公牛前鋒德羅展。

這分榜單應該是所有媒體和相關評論中最有說服力，一考量球隊戰績，二展現球員影響力和作用，三符合現實、真實現況。沒有數據分析網站的離奇、偏狹，沒有賭盤的輸贏立場和市場衡量。

湖人詹姆斯憑著今年球季超凡表現和個人優質數據應該要進榜，至少得殺進前10。但湖人戰績實在太差，團隊表現不如預期，甚至令人失望，詹姆斯即使打出生涯近12年最佳數據和個人表現，但湖人勝率只有五成，西區季後賽之路搖搖欲墜，詹姆斯連前10都沒沾上邊。

四年前在東區季後賽被詹姆斯和騎士壓著打的德羅展，今年球季穿上公牛球衣，帶領公牛打下東區第一戰績，羅德展成功殺進NBA官方MVP榜單第七。

2018年NBA季後賽東區第二輪，德羅展(左)被詹姆斯(右)電得毫無招架之力，暴龍遭到騎士橫掃。時間點換到現在，德羅展帶領的公牛卻是風光無比，詹姆斯領軍的湖人則是搖搖欲墜。 歐新社資料照片

公牛戰績東區第一，德羅展是改變公牛，提升公牛戰力和關鍵球最關鍵球星。羅德展今年場均26.8分(生涯第二)、5.1籃板，投籃命中率4成95(生涯第二)，三分命中率3成73(生涯第一)，所有數據和表現都是公牛上季東區第11，搖身一變站上東區第一最重要靈魂。

今年德羅展已經不再是五年前，季後賽長期被詹姆斯壓著打的那個「失魂球星」，「德羅展的逆襲」正在修正所有人刻板印象，羅德展甚至可以被列為今年MVP三大熱門人選之一。

德羅展超凡表現 極具MVP光環說服力

1、公牛戰績和戰力：一如太陽後衛保羅「神奇作用」，保羅上季加入太陽，太陽馬上從非季後賽球隊成為西區冠軍，並打進總冠軍賽。德羅展去年夏天加入公牛，公牛上季東區第11，目前東區第一，德羅展是改變公牛競爭力，提升公牛一切最重要元素。

羅德展就是公牛今年完成大蛻變，成為東區第一「神奇元素」，德羅展對公牛影響力和效率都是聯盟數一數二，展現超級球星和領袖魅力。

2、第四節先生+關鍵先生：德羅展今年球季第四節攻下241分排名第一，比排第二安戴托昆波更加出色。德羅展關鍵球(比賽最後5分鐘差距在5分內比賽)一共砍進67分排第二。

德羅展第四節穩定輸出，投籃命中率逾五成，三分球命中率逾5成2，關鍵球頻頻幫助公牛贏得比賽。本周連續兩場比賽上演三分球絕殺，NBA史上唯一，32歲羅德展正在公牛打出生涯最精采一季。

德羅展(右)本來就是優異的中距離射手，在經過多年苦練之後，本季三分球達到生涯顛峰，讓他成為更全面、更頂尖的得分高手。 美聯社

3、領導球隊巨星魅力：五年前德羅展效力暴龍，他是暴龍第一球星，但德羅展跟詹姆斯比較最大落差是：德羅展的球隊在季後賽總是缺少競爭力，德羅展vs.詹姆斯，德羅展不僅缺少帶隊能力，更沒能成就隊友，暴龍季後賽只要遇上騎士和詹姆斯，只有輸球投降。

今年羅德展與公牛後衛拉文合體，兩人並沒有卡死，公牛團隊更因為羅德展加入變得更加完美。拉文在德羅展身旁打出更高效率，公牛團隊和角色球員各司其職，圍繞德羅展建立更完美團隊，公牛所有一切都在變好，進攻效率第四，防守效率第14，東區戰績攀上第一，比下籃網、公鹿、熱火。

公牛教練唐納文強調：「公牛還需要打出更強悍防守，目標躋身防守效率前五，這才是最好的公牛」。

德羅展(右)與原本的公牛主將拉文(左)合作愉快，兩人在攻守兩端都是相輔相成，沒有任何衝突，球隊戰力因此大幅提升。 美聯社

今年公牛德羅展已經不再是五年前暴龍那個德羅展，關鍵球更自在自信，第四節更犀利難擋，公牛也在他的帶領下打出均衡攻防，進攻效率是公牛今年最重大提升。公牛只要保持東區戰績第一，德羅展絕對有機會翻身，寫下NBA史上最神奇MVP逆襲故事。