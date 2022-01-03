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NBA／關鍵4分打建功 安東尼：對比賽仍有熱情

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
安東尼(左)出手。 法新社
安東尼(左)出手。 法新社

湖人隊今天以108：103擊敗灰狼隊，勝率重回5成，功臣之一的安東尼（Carmelo Anthony）關鍵時刻的「4分打」至關重要，全場獲得14分的他也獲得教頭佛蓋爾（Frank Vogel）大力稱讚。

「他整季都有很棒表現，他為團隊帶來很好的籃球完整性，確保大家是用正確方式去進攻。」佛蓋爾如此形容。

什麼是籃球完整性？安東尼被問到這問題時開玩笑說：「這是佛蓋爾用語。」之後才補充說，他對比賽仍充滿熱情，「這是我對比賽的承諾，持續進步，為了自己，也是為了我的隊友。」

37歲的安東尼也提到，自己角色每場比賽可能都不同，不變的是對球賽他仍充滿動力。

湖人後場球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）則說，自家球員有保持住狀態，是今天拉鋸戰勝出關鍵。湖人今天發生28次失誤，攻下20分的衛斯特布魯克一人就包辦9次，不過有8次集中在上半場。

攻下26分的「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）也說，比賽尾聲球隊表現很好，「儘管有吞下些敗場，我們仍朝正確方向發展。」

湖人本季前兩度碰灰狼分別以24分和18分差距吞敗，其中第二戰詹姆斯缺陣；今天終於扳回一城，「紫金軍團」19勝19敗戰績也重回五成勝率。

湖人 安東尼 詹姆斯

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