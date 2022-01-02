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SBL／九太擊敗裕隆 台銀輕取璞園

中央社 / 台北2日電
九太隊呂冠霆(左)出手。 九太籃球隊提供
九太隊呂冠霆(左)出手。 九太籃球隊提供

第19季超級籃球聯賽（SBL）今天在板橋體育館舉行2場賽事，首場由高雄九太科技出戰裕隆納智捷，九太全隊飆進11顆三分球，命中率超過4成，其中洋將杰倫（Jalen Robinson）與呂冠霆各包辦3顆，杰倫全場更繳出25分、22籃板「雙20」成績，幫助九太以77比59獲勝。

第2場比賽由昨天剛拿下首勝的台銀對戰全本土應戰的璞園，台灣銀行今天全隊12人都有得分進帳，其中謝宗融拿下15分、17籃板，台銀最終以105比61大勝桃園璞園建築，收下2連勝。

台銀張家禾跟高健益首節外線火力全開，第1節就將分差擴大至14分；次節璞園不斷衝撞禁區造成台銀多次犯規，但台銀展現韌性，板凳出發簡家暐，串聯起全隊攻勢，單節獨拿11分，加上「台銀魔獸」謝宗融主宰禁區，上半場台銀將比分拉開至58比29。

下半場璞園從利用轉換快攻打亂台銀節奏，但台銀張家禾挺身而出，以兩記三分球回敬璞園，幫助球隊回穩，台銀決勝節拉出25比12攻勢，最終就以44分差勝出。

台銀此役12名球員輪流上陣，都有拿下分數，以謝宗融表現最出色，貢獻15分，外加17籃板、2助攻、4阻攻，展現全能身手。

璞園 謝宗融 張家禾

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