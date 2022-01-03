日職／遭大砍薪形同邁入黃昏 眾大咖難擺脫的宿命

去年年薪高達4億5000萬日圓的軟銀老將松田宣浩，季後遭球團減薪3億，降薪幅度高達67%，追平2018年底的和田毅，寫下隊史最大減薪金額。

松田宣浩希望下個球季能夠雪恥，尤其今年將是他生涯第17個球季，目前還差189安、16分打點就能達成2千安、1千分打點的里程碑，他表示：「這目標會成為我的動力，會為了這目標努力拚下去。」不過現實狀況是松田宣浩近2年狀態明顯衰退，去年出賽115場，打擊率0.234、14支全壘打、47分打點，是他生涯相隔7年以來，再度無法符合聯盟規定打席數。加上過去遭到大幅減薪的大咖明星球員幾乎沒有人可以再重拾風光身手，形同步入黃昏，松田宣浩能夠擺脫這樣的宿命嗎？

回顧過往「薪情不佳」的例子

首先是「史上最大幅減薪」紀錄的杉內俊哉。2015年底杉內被巨人隊大砍90%，年薪從5億掉到5,000萬日圓，整整少了4億5,000萬，至今都是NPB史上最大減薪金額紀錄。2015年球季杉內俊哉出賽16場，戰績6勝6敗、防禦率3.95，10月動了右股關節手術，成為職棒生涯的一大變數，年底被減薪4億。隔年起他就再也不曾在一軍出賽，花了3年的時間想要東山再起卻一直沒有等到這個結果，最後在2018年宣布引退，黯然結束17年職棒生涯。

阪神虎隊明星游擊手鳥谷敬在2015年與阪神虎隊簽下5年的複數年合約，年薪高達4億日圓。不過合約所剩倒數第二年起打擊成績明顯下滑，降到生涯新低的0.232，全勤出賽也中斷在連續13季。2019年球季因為新人游擊手木浪聖也加入，鳥谷敬出賽更是遭到大幅壓縮，季後未獲阪神續約後，隔年轉戰井口資仁帶領的千葉羅德隊，年薪降到1,600萬日圓，減薪金額高達3億8,400萬日圓。在羅德打了兩個球季鳥谷的打擊率都不到2成，也沒有特別的佳作，2021年季後宣布引退。

鳥谷敬(右)曾是阪神虎隊明星游擊手，最高年薪達到4億日圓。不過轉戰千葉羅德隊之後年薪降到1,600萬日圓，減薪金額3億8,400萬日圓，在羅德只打了兩個球季於去年底宣布引退，將轉任球評。 擷圖自千葉羅德球團官方推特

曾經兩度拿下打擊王的小笠原道大在2011年起淡出一線，相隔13年之後再度未達到規定打席數。2012年出賽數再減半到34場，年底遭到巨人隊大減薪從4億3,000萬降到7,000萬日圓，當時創下球界最大幅減薪紀錄。2013年他的出賽數再持續下降，2014年為了爭取更多出賽機會而轉隊到中日龍隊，擔任主力代打，繳出0.301打擊率，不過再也無力重回先發，在中日龍也只打了2年之後於2015年底宣布引退。

五十嵐亮太算是少數有止跌回升的選手。2019年五十嵐在相隔10年之後重回老東家養樂多燕子隊，年薪從前一年在軟銀的3億6,000萬降到只剩2,000萬日圓，足足減了3億4,000萬。不過這一年他在養樂多重拾威風，出賽45場拿下5勝4中繼成功，防禦率2.98，隔年年薪倍增到4,000萬日圓。不過五十嵐亮太的活躍時間也只有短暫的這一年，2020年他只在一軍出賽1場比賽之後就以41歲高齡引退。

金子弌大也曾一度止跌攀升。金子弌大2018年以6億日圓蟬聯日本職棒最高薪球員，風光一時。不過當年球季他出賽17場只投出4勝7敗、防禦率3.87的成績。加上4年合約到期，歐力士猛牛隊戰績又不佳，季後先向他提出大幅減薪的條件，最後將他排除在契約保留名單之外。隔年金子弌大轉投效日本火腿隊，年薪從6億大減到1億5,000萬。雖然年薪還是守住億圓關卡，不過減額4億5,000萬追平了杉內俊哉的「災情」！2019年金子弌大除了先發之外，成為栗山英樹監督策略中假性先發後上場的主力「第二先發」，還貢獻8勝。2020年調升到1億8,000萬，但近兩年球季出賽42場只有10場先發，僅僅投出1勝，防禦率都超過5以上，加上38歲的高齡，重要性以及地位已經大不如前。

和田毅2018年因為左肩傷勢整季沒有在一軍登板，年底從4億被大減薪3億，不過至少還維持2006年起一路維持的「億圓男」身價。2019年他在日本總冠軍賽拿下相隔16年之久的日本一勝投，2020年一軍例行賽復活拿下8勝，2021年薪再調升到1億5,000萬，今年維持平盤。和田毅將繼續以41歲高齡在場上奮戰，有機會成為遭到大減薪之後還大幅回升的選手嗎？