T1聯盟／蔣淯安決勝節10分領軍 英熊逆轉太陽

台灣啤酒英熊職業籃球隊今天雖以單洋將應戰，先發朱億宗第三節又吞下二級惡性犯規奪權出場，球隊仍靠第四節34：20攻勢演出逆轉勝，以95：88擊敗主場迎敵的台中葳格太陽，收下2022年首勝。

台啤洋將米丘有傷在身，總教練楊志豪為保護球員前提下決定大膽變陣，全場皆由4本土與單洋將士東撐場；台啤上半場雖以47：49落後，加上第三節4分46秒朱億宗一個拐子打到掩護隊友的台中洋將桑尼，經影片回放後遭盼奪權出場，周資華也領到技術犯規，不過桑尼3罰只中1，讓台啤維持反撲機會。

第四節台啤在隊長蔣淯安領軍下追分，小安全場14分就以10分集中在決勝節，加上士東單節12分挹注，扭轉三節打完的7分落後劣勢，也賞給太陽主場2連敗。

在單洋將出戰下，台啤本土球員4人得分兩位數、共取得69分，楊志豪說：「我為本土球員感到非常驕傲，在對方有眾多洋將的情況下在防守端做得非常確實，尤其在數據方面贏對方20個籃板以及在進攻方面團隊共有26個助攻。」

攻下台啤本土最高19分的黃鎮也提到，今天本土鋒線群有更多上場時間以及發揮的空間，「我們也都有把握好機會，很高興我們台啤應有的球風回來了。」

蔣淯安今天也有14分、7籃板、8助攻，李啓瑋14分，洋將士東繳出26分、15籃板；太陽以洋將桑尼23分、9籃板最佳。