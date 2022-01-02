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PLG／給球迷的新年禮物！「小胖」洪志善回來了

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
洪志善第一次穿上新北國王戰袍亮相。記者余承翰／攝影
洪志善第一次穿上新北國王戰袍亮相。記者余承翰／攝影

去年10月就確定加入PLG新隊伍新北國王隊，當時人在北京的前中華隊國手「小胖」洪志善，去年底終於結束隔離，今天正式穿上新北國王戰袍，名字也出現在登錄名單上，成為新年給球迷的驚喜新年禮物。

36歲的「小胖」是SBL「元老」級成員，從新浪到璞園籃球隊，之後西進中國大陸CBA，經歷5個球季後在第14季SBL回到台灣，加入富邦勇士，是富邦第16季打下隊史第一座SBL冠軍的班底，也隨富邦打過ABL，該季結束後暫別籃壇，直到PLG第二年才以國王球員身分重回球場。

再度回歸的第一戰恰巧就碰老東家富邦勇士，洪志善賽前熱身除和蔡文誠閒話家常，也和許多富邦球團人員開心敘舊，他笑說：「就像之在富邦碰璞園，也會有人問心情有什麼不同，但現在真的還好，這（轉隊）就是球員的命運。」

離開籃壇一年的洪志善，期間除了原本投資的餐飲業持續運作，還有籃球訓練營的事業，去年就是人在北京時開始有球隊接觸。他透露說，新北國王並非第一支找上他的隊伍，不過哥哥洪志虎正好在國王工作，國王總經理毛加恩也有找自己聊了一陣，加上家人也在北部，因緣際會牽起這段緣分。

確定新東家時洪志善還在大陸隔離，處理完相關事務回台後又在進行「2+1」隔離，直到去年12月28日才正式和球隊會合；他表示身體還在恢復中，和新隊友也在磨合期，「我沒特別設定，做好自己本分，不用設限太多。」

洪志善提到，國王是支新成立的球隊，盼加入對球隊有加分效果、幫助年輕球員成長；至於2022年目標，他笑笑說：「平安健康快樂，也希望疫情別擴散。」

洪志善第一次穿上新北國王戰袍亮相。記者余承翰／攝影
洪志善第一次穿上新北國王戰袍亮相。記者余承翰／攝影
洪志善（左）和戴維斯國際賽後再度當隊友。記者余承翰／攝影
洪志善（左）和戴維斯國際賽後再度當隊友。記者余承翰／攝影
洪志善第一次穿上新北國王戰袍亮相。記者余承翰／攝影
洪志善第一次穿上新北國王戰袍亮相。記者余承翰／攝影

國王 洪志善 富邦勇士

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