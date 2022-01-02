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NBA／上季MVP約柯奇心目中偶像是誰？柯瑞、KD獲肯定

聯合新聞網 / 綜合報導
金塊隊中鋒約柯奇讚賞柯瑞和杜蘭特是聯盟最佳球員。 美聯社
金塊隊中鋒約柯奇讚賞柯瑞和杜蘭特是聯盟最佳球員。 美聯社

上季奪下年度MVP的金塊隊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）近日接受《Arena Sport TV》專訪時，肯定柯瑞（Stephen Curry）和杜蘭特（Kevin Durant）是目前聯盟中最優秀的球員。

即使約柯奇已是MVP等級球員，他仍稱讚柯瑞是聯盟最佳球員之一：「我都說，如果你不喜歡看他打球，那你可能不愛籃球。」他也稱讚KD的進攻令人難以招架：「我覺得杜蘭特是目前聯盟中最好的進攻球員，你真的無法防守他，聯盟中沒有球員可以守住他。」

柯瑞目前生涯場均可攻下27.7分、5.3籃板、6助攻，杜蘭特場均可得29.8分、7.9籃板和5.7助攻。

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