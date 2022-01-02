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NBA／「無限期離隊」德拉基奇人在熱火場館 暴龍球迷怒：趕快買斷

聯合新聞網 / 綜合報導
德拉基奇（左）跑到前東家熱火的場館訓練，遭暴龍隊球迷圍剿。 美聯社
德拉基奇（左）跑到前東家熱火的場館訓練，遭暴龍隊球迷圍剿。 美聯社

暴龍隊控衛德拉基奇（Goran Dragic）去年11月因「個人因素」告假，暴龍隊球團也宣布他將「無限期離隊」，令外界議論紛紛。而他至今仍未歸隊，近日他還在個人IG貼出一段訓練影片，地點竟是在前東家熱火的訓練場館，引發暴龍球迷不滿，怒嗆：「趕快買斷他」。

雖然德拉基奇發現苗頭不對後火速刪文，仍被部分暴龍隊球迷發現，並轉貼文章抨擊：「絕對不是『個人因素』」、「我根本不在乎，趕快買斷他吧」。

德拉基奇去年休賽季因羅瑞（Kyle Lowry）的交易案轉戰暴龍，但他在開季後未獲教練團重用，更頻頻傳出無心在多倫多打球，至今僅為球隊出賽5場，其中只有2場先發，場均攻下8分、2.8籃板、1.8次助攻，平均上場時間18分鐘。

其實外媒記者溫德曼（Ira Winderman）日前就曾報導，德拉基奇本周曾在熱火隊主場觀戰，並表示這名35歲的老將有高度意願重返老東家的懷抱。而在此之前，他也曾被爆出想轉戰獨行俠，和斯洛維尼亞同鄉唐西奇（Luka Doncic）攜手合作。

德拉基奇的合約將在本季結束後到期，暴龍可選擇用交易的方式將他送走，或直接與他協商買斷合約。

多倫多 NBA 暴龍 熱火

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