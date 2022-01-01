PLG／法獅飆45分破紀錄 攻城獅退富邦勇士登龍頭

聯合報 / 記者劉肇育／台北即時報導
攻城獅隊法獅今天拿下45分改寫聯盟單場得分紀錄。記者余承翰／攝影
攻城獅隊法獅今天拿下45分改寫聯盟單場得分紀錄。記者余承翰／攝影

PLG在2022年的首場比賽就由台北富邦勇士隊與新竹街口攻城獅隊上演一場精采對決，攻城獅洋將法獅（Nick Faust）在本場比賽拿下45分，刷新聯盟單場得分紀錄，加上老將林宜輝在末節挺身而出，帶領攻城獅以114：106本季首勝富邦勇士，也以4勝2敗登上戰績龍頭寶座。

攻城獅本季前兩次在主場與富邦勇士交手都吞下敗仗，不過在2022年的第一天作客台北和平籃球館，攻城獅就如願復仇，在球隊主控高國豪因傷缺陣的情況下，攻城獅今天由法獅上演個人秀，他在上半場就投進5顆三分球拿下29分，

不過從開幕戰因傷退賽後就缺席至今的富邦勇士「野獸」林志傑也在今天復出，並且在第二節結束前投進壓哨三分球，也是他復出後首顆進球，幫助富邦勇士在上半場打完以6分差緊咬攻城獅。

下半場法獅繼續上演個人秀，在該節剩下1分03秒投進三分球後，得分來到43分追平前領航猿隊洋將、現任NBA金塊隊球員里德（Davon Reed）的PLG單場得分紀錄，攻城獅也帶著9分領先進入第四節。

末節攻城獅林宜輝挺身而出連得5分，法獅也在該節剩下9分48秒時上籃得手，打破聯盟得分紀錄，但富邦勇士也在老將蔡文誠和辛特力聯手一度追到僅剩6分差，但攻城獅也在陳堅恩三分球命中後維持領先優勢。

比賽最後3分鐘林志傑在三罰俱中後富邦勇士追到6分差，但林宜輝也回敬一記高難度三分球，比賽最後1分鐘林志傑、張宗憲連續上籃得分，富邦勇士追到4分差，但攻城獅布拉連續兩波強攻得手，澆熄了富邦勇士的反撲氣燄，終場攻城獅就以8分差距取勝。

攻城獅法獅今天拿下45分改寫聯盟紀錄，投進9顆三分球則是與聯盟紀錄僅有1顆差距，至於布拉今天則有23分進帳，富邦勇士則是以辛特力拿下34分表現最佳，林志傑復出首戰則有16分表現。

富邦勇士 攻城獅 林志傑

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