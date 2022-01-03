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NBA／今日戰績表 布朗攻下50分助綠衫軍延長賽勝魔術

聯合新聞網 / 整理
塞爾蒂克布朗攻下50分。 擷圖自推特
塞爾蒂克布朗攻下50分。 擷圖自推特

NBA今日戰績表

尼克 105:120 暴龍

魔術 111:116(OT) 塞爾蒂克

溜馬 104:108 騎士

熱火 113:115 國王

太陽 133:99 黃蜂

獨行俠 95:86 雷霆

灰狼 : 湖人

NBA明日賽程

時間 主場 客場

08:00 火箭 vs. 76人

08:00 黃蜂 vs. 巫師

08:30 灰熊 vs. 籃網

09:00 魔術 vs. 公牛

09:00 活塞 vs. 公鹿

09:00 爵士 vs. 鵜鶘

09:30 金塊 vs. 獨行俠

11:00 熱火 vs. 勇士(緯來體育台、愛爾達體育1台)

11:00 老鷹 vs. 拓荒者

11:30 灰狼 vs. 快艇

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