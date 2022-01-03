NBA／今日戰績表 布朗攻下50分助綠衫軍延長賽勝魔術
NBA今日戰績表
尼克 105:120 暴龍
魔術 111:116(OT) 塞爾蒂克
溜馬 104:108 騎士
熱火 113:115 國王
太陽 133:99 黃蜂
獨行俠 95:86 雷霆
灰狼 : 湖人
NBA明日賽程
時間 主場 客場
08:00 火箭 vs. 76人
08:00 黃蜂 vs. 巫師
08:30 灰熊 vs. 籃網
09:00 魔術 vs. 公牛
09:00 活塞 vs. 公鹿
09:00 爵士 vs. 鵜鶘
09:30 金塊 vs. 獨行俠
11:00 熱火 vs. 勇士(緯來體育台、愛爾達體育1台)
11:00 老鷹 vs. 拓荒者
11:30 灰狼 vs. 快艇
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