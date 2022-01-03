NBA／今日戰績表 布朗攻下50分助綠衫軍延長賽勝魔術

巴特勒（Jimmy Butler）傷癒歸隊後立刻進入狀態，不只率熱火勇奪3連勝，近2戰更是先繳生涯新高15助攻，前場又飆賽季新高37分。可惜他今（3）日無力回天再扮致勝功臣，最後一擊空檔失手，讓熱火以

2022-01-03 10:09