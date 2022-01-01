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NBA／疫情肆虐不只球員遭殃 還波及近3成6裁判

中央社 / 紐約30日綜合外電報導
疫情肆虐美國職籃NBA，除了球員遭殃，還有3成6裁判也無法倖免。 路透社
疫情肆虐美國職籃NBA，除了球員遭殃，還有3成6裁判也無法倖免。 路透社

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐美國職籃NBA，數十名球員被隔離影響賽程。運動頻道ESPN報導，聯盟70名裁判同樣無法倖免，當中有25人動用了健康與安全協議，佔比近36%。

路透社報導，NBA趕緊從發展聯盟（G League）調度裁判來支援，至於G League則是暫停所有賽程至明年元月5日。

在此情況下，球員可簽短約以彌補各隊捉襟見肘的陣容，並且有助於紓緩裁判荒。

一場比賽由3名裁判吹判是NBA的慣例，不過聯盟現已調整若干比賽，由兩名裁判執法。

ESPN報導，聯盟已要求裁判務必完整接種疫苗，並在元月5日前注射加強劑。報導並說，NBA也正與美國籃球裁判協會（National Basketball RefereesAssociation）合作，改善往返的交通條件，以降低接觸到病毒的機會。

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