NBA／疫情肆虐不只球員遭殃 還波及近3成6裁判
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情肆虐美國職籃NBA，數十名球員被隔離影響賽程。運動頻道ESPN報導，聯盟70名裁判同樣無法倖免，當中有25人動用了健康與安全協議，佔比近36%。
路透社報導，NBA趕緊從發展聯盟（G League）調度裁判來支援，至於G League則是暫停所有賽程至明年元月5日。
在此情況下，球員可簽短約以彌補各隊捉襟見肘的陣容，並且有助於紓緩裁判荒。
一場比賽由3名裁判吹判是NBA的慣例，不過聯盟現已調整若干比賽，由兩名裁判執法。
ESPN報導，聯盟已要求裁判務必完整接種疫苗，並在元月5日前注射加強劑。報導並說，NBA也正與美國籃球裁判協會（National Basketball RefereesAssociation）合作，改善往返的交通條件，以降低接觸到病毒的機會。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言