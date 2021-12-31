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T1聯盟／領先23分險翻船 海神跨年夜險勝台啤續保龍頭

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
胡瓏貿關鍵罰球，幫助全家海神隊以1分差距險勝台啤英熊隊。圖／T1聯盟提供
胡瓏貿關鍵罰球，幫助全家海神隊以1分差距險勝台啤英熊隊。圖／T1聯盟提供

T1聯盟在跨年夜由聯盟戰績前兩名的球隊進行交手，身為地主的高雄全家海神隊在上半場一度領先台啤英熊隊多達23分的情況下，第四節卻被台啤數次追近比分，但靠著胡瓏貿在比賽最後階段的2罰1中，終場海神就以114：113險勝台啤，收下對戰2連勝。

海神與台啤在今天賽前分別為4勝1敗與4勝2敗排名聯盟前2名，不過今天雙方在海神主場高雄巨蛋交手，首節台啤卻出現開賽慢熱的狀況，前4分鐘被海神打出14：0的開局後，才由士東單打進球終結得分荒。

而台啤在本土球員手感不佳的情況下，首節一度落後達到23分，不過第二節台啤本土球員逐漸找回節奏，包括李啟瑋、周伯勳都有三分球進帳，在該節中段一度打出16：3的攻勢重新回到戰局之中，並在上半場打完追到48：55、7分落後。

易籃後海神外線砲火全開，布銳克曼（Jason Brickman）、林任鴻接連開砲，加上庫薩斯（Mindaugas Kupsas）完成「三分打」，海神又將領先擴大到14分，下半場也一路保持領先。

不過第四節台啤攻勢再起，在最後3分鐘朱億宗連續命中兩顆三分球後追到4分差距，但庫薩斯搶下進攻籃板並擺進兩分，維持住領先差距，關鍵時刻台啤蔣淯安先是在三分線外出手製造對手犯規，且三次罰球都命中，又在倒數21秒命中三分球，幫助台啤追到3分差，但海神胡瓏貿在倒數階段2罰1中後，台啤朱億宗雖然在倒數0.08秒再投進三分球，不過仍無力回天，終場海神就以1分差距收下第5勝，續座聯盟龍頭寶座。

台啤 海神 胡瓏貿

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