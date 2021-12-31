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NBA／勇士浪花兄弟齊練投 柯爾：湯普森復出會直接先發

聯合新聞網 / 綜合報導
浪花兄弟終於要合體了，湯普森最快1月初就有望回歸球場。 美聯社
浪花兄弟終於要合體了，湯普森最快1月初就有望回歸球場。 美聯社

勇士隊浪花兄弟柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）已超過30個月未「合體」上場，而今球隊主帥柯爾（Steve Kerr）受訪時語出驚人，表示近期將讓湯普森直接以「先發」方式回歸球場。

美國媒體《NBC Sports》報導，湯普森和勇士希望能在1月9日對上騎士或1月18日對上活塞的主場賽事中復出，但也不排除1月3日就提前回歸的可能性。

勇士隊總教練柯爾大膽表示，屆時K.湯普森將會以「先發球員」身分重返球場，他說：「我不會亂來讓他從替補出發之類的，湯普森會直接先發上場。」柯爾也提到，湯普森回歸後還需要一些時間找回「大家所熟悉的他」，但他也認為，目前還有大半季時間可供他調整，絕對足以讓湯普森找回身手。

湯普森在過去兩季飽受膝蓋十字韌帶、阿基里斯腱傷勢影響缺席NBA賽場，不過近期他復健情況良好，已和陣中主力球員進行隊內賽。今天勇士作客金塊的比賽延期後，勇士隊利用空閒時間在場館訓練，浪花兄弟也一同進行投籃練習。

勇士和太陽目前以27勝7敗並列聯盟龍頭，不過對勇士而言，他們的陣容尚未完全「整齊」，除了湯普森不在之外，上季選秀榜眼威斯曼（James Wiseman）也掛傷號，等他們帶著健康的身體回歸球隊，屆時勇士很有可能再度衝擊聯盟。

復健 美國

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