小球變陣仍救不了湖人 詹姆斯成悲情城市男主角

近期湖人十足的悲情，好不容易拿火箭出氣終結了五連敗，卻又在客場被灰熊在決勝節逆轉成功，輸掉了本該贏球的賽事。

詹姆斯(LeBron James)因此締造難堪的紀錄，成為史上最老連續六戰得分上30分大關，但球隊卻僅有1勝6敗窘境的男人。

詹姆斯身為邁入37歲的老漢，本季在場上的表現還是無所不能，湖人從上到下都還是相當依賴他去發動攻勢與終結進攻，但卻讓其他隊友好像沒有詹姆斯在旁之時就會陷入當機，攻守都亂了調。湖人目前勝率已跌破五成，雖還能以17勝19敗排名西區第七，但與季前話題十足的圓夢列車相比，這樣的戰績與預期確實有段落差。

球隊太過倚靠詹姆斯的負向循環在戴維斯(Anthony Davis)受傷後更是加劇，宛若湖人是詹姆斯的一人球隊。 雖然教練團日前嘗試讓詹姆斯出任中鋒位置，希望藉此改變湖人的化學效應，但是這樣的配置並沒有辦法拯救現在的湖人，甚至可能搞垮詹皇在防守兩端的節奏。

詹皇力扛中鋒 防守端仍有其限制

詹姆斯能夠擔任場上五個位置的全能身手無庸置疑，考量到他的定位在湖人陣中吃重的程度，很明顯地要他在攻守兩端都竭盡全能，對於37歲的老生化人來說還是困難了些。雖然詹姆斯強悍的身體對抗性讓他在禁區肉搏也不會吃虧，但防守時作為中樞角色，除了扮演最後一道屏障之外，還得適時地撲防出來，去協防對手的突破或者意識到需要踩住底線的關門防守等，種種細節詹姆斯要顧及的層面太多了，這些偏藍領的內線苦力還是要由向來在內線討生活的球員類型來擔綱會比較適合，況且當對手有動輒210公分以上的長人之時，詹姆斯要單防扛住中鋒會消耗許多額外的體力。

詹姆斯(右)扛下中鋒位置，對上火箭小他10歲的中鋒伍德(中)照樣打出大三元，不過這只能偶一為之，要不然很快就會把他累死。 美聯社

湖人團隊得失分排名聯盟倒數第八，擁有機動性與大範圍協防能力的戴維斯才會對湖人防守體系至關重要。老將哈沃德(Dwight Howard)、小喬丹(DeAndre Jordan)現今的作用性對球隊大多是扣分，就算兩人輪番先發、替補上陣，也不敵有健康的戴維斯坐鎮。

近期湖人輸給太陽18分的球賽中，小喬丹對太陽打了15分鐘，正負值高達-26，敗給籃網7分之役，哈沃德先發6分鐘，正負值達-10，和其他隊友的搭配上似乎不太順暢，而且兩名內線鮮少有同場發揮出色的時刻，甚至有其中一人或兩人完全沒出賽的情況。

球隊缺少戴維斯後，攻守層面的權衡下，能夠信賴的四、五號位多半只能靠玄冥二老詹姆斯、安東尼(Carmelo Anthony)的賣命演出。這是一種變陣之計，針對敵方陣容打對手一個措手不及，但卻不是解決湖人內線荒的正解。

哈沃德(右)近期已是越打越沒力，喬丹也是半斤八兩，戴維斯缺陣所造成的影響是越來明顯。 美聯社

過去防守質量不錯，但進攻端太糟的強森(Stanley Johnson)，也因為人手短缺來到湖人要要幫忙扛到四號位。現階段，教練團傾向防守端用鋒線搖擺人的機動性與團隊的輪轉幫忙，來換取進攻層面有更高的自由度。

強森目前替湖人打了三場球，場均上陣27.3分鐘已經是當前可出賽名單中前五名，不難看出湖人有多缺人手。 反正湖人的進攻選擇已經夠單調了，也不差貧攻的強森，或許他專注在防守端的侵略性還能為他贏來些作用性，替詹姆斯、安東尼減輕負擔。

湖人改打小球 進攻沒有因此而流暢

湖人犧牲防守高度，無非就是希望藉由鋒線的機動性與進攻端的傳導、推進速度去匹配掉。詹姆斯現在的角色在防守力扛禁區，進攻則交由他組織發動，或者直接終結進攻，面對到灰熊，詹姆斯遠投近切，全場狂飆八記三分球，貢獻37分13籃板7助攻，甚至率領球隊前三節領先達雙位數，悲情詹姆斯已經盡力做好他能做的。

當他的體能下滑，或者對手防守施壓，場上其餘四人太過仰賴詹姆斯的後果便是拉開空間後，沒有人做無球跑動，掩護配合創造空檔，即便詹姆斯能吸引到防守注意力，但由於其他人的站位基本上沒有太多流動，要還原防守也不至於完全跟不到。 基本上這就失去擺上小球陣容的意義，沒有因為傳導變流暢而爭取到空間，或者是攻防轉換的節奏加快，回防速度提升等等，球隊一樣在系統戰中陷入泥淖。

由於隊友間溝通不良的關係，許多進攻回合落得要和進攻計時器搏鬥而倉促出手，抑或被對手打一波轉換進攻。連詹姆斯自己都跳出來喊話球隊必須減少非受迫性失誤才行。像是讀秒階段最關鍵的一球便是全部人都在外圍找詹姆斯持球接管比賽，但當詹姆斯真正發動突破之際，底線的衛斯特布魯克(Russell Westbrook)彼此默契、溝通出問題導致詹姆斯發生關鍵失誤，錯失緊咬灰熊的機會而慘遭逆轉。

衛斯特布魯克(中)與隊友的攻守默契都有問題，而且不少時候成為影響勝負的關鍵。 美聯社

湖人需要有人在高位策應，能夠擋拆、作掩護、分球給兩側底角，或者在45度角再把球餵給詹姆斯與安東尼。而這樣的角色恐怕目前陣中沒有人能取代戴維斯的功能。

若湖人不想再輸下去，也要幫詹姆斯終結尷尬歷史紀錄的話，防守端第一線的外圍壓迫防守很重要，進攻則是角色球員不能光在外圍等著接應出手，戰術體系得有更多的遞手傳球、掩護跑位等等創造空間流動性的作為才行。

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