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NBA／湖人遭灰熊逆轉後 推特掀起「交易衛少」趨勢

聯合新聞網 / 綜合報導
湖人今日遭灰熊逆轉後，球迷將矛頭指向衛斯特布魯克，認為他是頭號戰犯，「交易衛少」也成為推特熱門標籤。 美聯社
湖人今日遭灰熊逆轉後，球迷將矛頭指向衛斯特布魯克，認為他是頭號戰犯，「交易衛少」也成為推特熱門標籤。 美聯社

即便湖人老大哥詹姆斯（LeBron James）連6場繳出驚人數據，無奈隊友卻不給力，在今日與灰熊之役遭逆轉吞敗後，近6戰只有1勝，球迷將矛頭指向戰犯衛斯特布魯克（Russell Westbrook），並在推特高喊「交易衛少」，「#TradeRuss」成為熱門標籤。

湖人此戰在上半節靠著詹姆斯與衛斯特布魯克攜手打出猛烈攻勢，帶著領先優勢進入下半場。但第四節情勢大變，灰熊少主莫蘭特（Ja Morant）上演兇猛反撲，全場轟下41分，加上衛斯特布魯克與詹姆斯關鍵時刻接連失誤，湖人慘遭逆轉。。

而衛少雖然繳出大三元成績單，仍逃不了球迷的數落，因為他在關鍵第四節，上籃竟發生離譜失誤，使球隊錯失追平機會。對於近期已被列為湖人連敗戰犯的衛少，再犯此荒唐失誤更讓球迷忍無可忍，紛紛在推特發起「交易衛少」的標籤，認為湖人沒有他會更好。

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