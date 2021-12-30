NBA／疫情持續升溫 老鷹教頭向聯盟喊話希望停賽
NBA近日再受疫情衝擊，許多球隊人手都面臨捉襟見肘窘境，多場賽事也被迫延賽。不過即使目前疫情嚴峻，聯盟仍沒有打算停賽，多達12人進入隔離名單成「重災區」的老鷹教頭麥克米倫（Nate McMillan），也跳出來表明現在停賽才是對大家最有利的選擇。
日前才因兒子觸發健康安全協議而進行自主隔離的麥克米倫，在健康歸隊後又面臨老鷹多達12位球員觸發協議被迫缺賽。對於確診人數持續增長趨勢，他只能無奈表示，「這真的是一個巨大挑戰。」
今日接受媒體訪問，麥克米倫也趁機向聯盟喊話，「希望球季能先暫緩，才能確保所有球員都是以健康狀態上場打球，球隊也能利用此時重新整頓。」但他也很清楚聯盟沒有這麼輕易妥協，之前聯盟主席裁席佛（Adam Silver）就強調檢視過所有方案後，還是應學習與病毒共存，而不是輕言停賽。
近期老鷹深受疫情所擾，許多主力球員紛紛觸發安全協議，影響球隊整體戰力，近6戰吞下5敗，剛出隔離的主將楊恩(Trae Young)今日甚至坦言隊友有一半都不認識。對於此況麥克米倫也只能先遵守聯盟推出的應急措施，持續尋找可用人手來替補隔離球員的空缺，靜待疫情好轉的那天。
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