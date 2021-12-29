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NBA／爆料湯普森賽前愛看報紙 柯瑞：他是行走的維基百科

聯合新聞網 / 綜合報導
柯瑞爆料湯普森賽前的例行公事是看報紙。 歐新社
柯瑞爆料湯普森賽前的例行公事是看報紙。 歐新社

勇士射手湯普森（Klay Thompson）因重大傷勢連兩年整季報銷，本季究竟何時復出備受關注，隨著回歸時間表越來越近，柯瑞(Stephen Curry)也感到迫不期待，並開始回憶起湯普森以前賽前的例行公事。

柯瑞近期接受《NBC Sports》專訪，提到自己的好隊友，咖哩表示，「他第一次進到更衣室，就把腳翹的高高的在看報紙，我不知道他確切在看甚麼，但顯然他是在看新聞。他看起來很舒服、很平靜，他完全沒有意識到當下他和我們其他人有多不同，只剩下一個半小時就要開賽了，他竟然還在看報紙。」

柯瑞隨後再爆料，「湯普森就像是行走的維基百科，什麼事他都知道，連那種很瑣碎的也懂，跟他聊天時他會忽然給你驚喜，而且他都不是刻意要這麼做，這就是他與生俱來的特質，他會順其自然的流露出來。」

湯普森上次出賽已經要追溯至2019年6月13日，當時他在總冠軍賽第6戰灌籃落地時不慎受傷，左膝十字韌帶撕裂退場，下個賽季為了讓湯普森好好休養、盡可能完全復原，整個球季都沒有讓他出賽。

原先以為能在隔年見到浪花兄弟強勢回歸，不料湯普森在開季前於洛杉磯球場進行簡單的日常訓練，過程中右腳嚴重受傷，檢查後確定是右腳跟腱撕裂，因此迎來第二個報銷的賽季。

目前有消息指出，湯普森應該會在1月2場主場賽事其中一戰回歸，有可能的日期是美國時間1月9日與騎士交手、或者18日對決活塞的比賽。

洛杉磯 美國 維基百科

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