NBA／暗指「新冠與流感相似」遭賈霸怒嗆 詹皇：沒話回他
湖人球星詹姆斯（Lebron James）先前曾表示自己對施打疫苗抱持懷疑態度，但因為不想影響球隊仍選擇接種，不過日前他在個人IG放上一張推特當紅的「蜘蛛人迷因」梗圖，指新冠肺炎與流感及感冒類似，引發名人堂球員賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）撻伐，不過詹皇今天也回嗆「沒話回他」。
剛開季時詹姆斯就透露過對疫苗效果感到質疑，並直言有沒有接種「是很私人的問題」，不多做評論，更不會去說服大家一定要施打，當時賈霸對他的想法感到相當不滿，認為詹姆斯應該用自身的影響力，更積極的鼓吹大家打疫苗，他還特別寫了一篇文章，表示詹姆斯這種態度非常危險。
儘管詹姆斯乖乖打了疫苗，但他仍不相信新冠病毒會對人體有一定的危害性，五天前他在IG放上一張梗圖，圖片中有三個蜘蛛人相互指著對方說，「流感、感冒、新冠病毒」，言下之意就是這三種病的症狀其實大同小異，大家沒有必要大驚小怪，他還在下方寫下，「大家幫幫我告訴我差別在哪。」
賈霸今日對詹姆斯的貼文做出回應，他發了一篇長文重重抨擊，標題先回嗆，「就讓我告訴你這三種病差多少」，其中他覺得對詹姆斯最不滿的地方在於，他身為如此有影響力的公眾人物，講出這種話只會讓更多民眾相信新冠病毒無須防範，做出一個非常差的示範。
「詹姆斯擁有 1.06 億IG粉絲，發布這樣的文章甚至會產生政治影響，因為他在質疑國家希望全國民眾都能盡快接種疫苗的政策，他這樣間接支持那些沒有施打疫苗的人，只會推遲我們國家的健康和經濟復甦，從而使情況變得更糟。」
不過詹姆斯很快也做出回應，今天賽後訪問時他回嗆，「對他的言論我不予置評，如果你有看我的貼文就知道，我是真的在請求大家告訴我差別在哪，幫我弄清楚這一切，就像全球都在努力解決這個病毒一樣。還有流感也一樣，我感覺這段期間大家頓時忘記流感存在，明明現在是流感季，我們卻越來越不在乎它和一般感冒。」
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