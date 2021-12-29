NBA／搞砸24分領先仍擋住勇士反撲 金塊教頭：以球員為榮

最多24分領先雖在第四節遭追平，金塊隊今天仍擋住勇士隊反擊，在柯瑞（Stephen Curry）3千顆三分球的紀錄夜以89：86踢館成功，讓教頭馬龍（Michael Malone）大讚，以子弟兵為榮。

金塊首節就取得31：16領先，最大差距達24分，勇士下半場雖靠柯瑞復活逐步縮小差距，一度84：84追平，但巴頓（Will Barton）連拿4分助金塊要回領先，勇士又錯失追平外線，讓柯瑞紀錄夜留下遺憾。

約柯奇（Nikola Jokic）除讀秒階段的賞了庫明加（Jonathan Kuminga）火鍋，全場還有22分、18籃板、5助攻和4抄截演出，馬龍大讚，這些數據加上關鍵時刻的阻攻，都證明約柯奇是名傑出選手，「你需要這些表現，來守護住這樣的勝利。」

馬龍表示，勇士是聯盟龍頭的隊伍，自家球隊又不是完整陣容，能將對手得分壓制在86分十分不容易，「儘管我們下半場只拿29分，我們仍足夠贏下勝利。」攻下21分的巴頓當然也是奪勝功臣，馬龍提到大將最後關頭的進球至關重要，「我為這群人感到驕傲！」

這只是兩隊本季首度對決，約柯奇說：「我們找出如何拿下比賽，這是最重要的事情。」