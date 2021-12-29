NBA／今日戰績表 柯瑞3000顆三分球紀錄夜輸球收場
NBA今日戰績表
公鹿 127:110 魔術
巫師 112:119 熱火
76人 114:109 暴龍
湖人 132:123 火箭
尼克 96:88 灰狼
騎士 104:108 鵜鶘
金塊 89:86 勇士
雷霆 111:117 國王
NBA明日賽程
時間 主場 客場
08:00 尼克 vs. 活塞
08:00 黃蜂 vs. 溜馬
08:30 快艇 vs. 塞爾蒂克
09:00 老鷹 vs. 公牛
09:00 湖人 vs. 灰熊(緯來體育台)
09:30 熱火 vs. 馬刺
10:00 雷霆 vs. 太陽(緯來體育台)
11:00 爵士 vs. 拓荒者(Eleven Sports1、愛爾達體育1台)
11:30 獨行俠 vs. 國王
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