NBA／今日戰績表 柯瑞3000顆三分球紀錄夜輸球收場

老教頭簡崔（Alvin Gentry）前場怒批，聲稱國王表現是自己執教34年以來所見最差勁。今天（29號）逮住對手雷霆主帥隔離，且全能新人吉迪（Josh Giddey）也觸發隔離的良機，終於以117比

2021-12-29 15:15