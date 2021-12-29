NBA／今日戰績表 柯瑞3000顆三分球紀錄夜輸球收場

聯合新聞網 / 整理
柯瑞此戰投進5記三分，將生涯三分進球數推進超過3000顆！ 美聯社
柯瑞此戰投進5記三分，將生涯三分進球數推進超過3000顆！ 美聯社

NBA今日戰績表

公鹿 127:110 魔術

巫師 112:119 熱火

76人 114:109 暴龍

湖人 132:123 火箭

尼克 96:88 灰狼

騎士 104:108 鵜鶘

金塊 89:86 勇士

雷霆 111:117 國王

NBA明日賽程

時間 主場 客場

08:00 尼克 vs. 活塞

08:00 黃蜂 vs. 溜馬

08:30 快艇 vs. 塞爾蒂克

09:00 老鷹 vs. 公牛

09:00 湖人 vs. 灰熊(緯來體育台)

09:30 熱火 vs. 馬刺

10:00 雷霆 vs. 太陽(緯來體育台)

11:00 爵士 vs. 拓荒者(Eleven Sports1、愛爾達體育1台)

11:30 獨行俠 vs. 國王

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