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NBA／HBO即將推出湖人王朝影集 魔術強森：不看

聯合新聞網 / 綜合報導
HBO將上映湖人80年代王朝影集《贏得時間：湖人王朝的崛起》，不過該片沒有得到魔術強森（Magic Johnson）關注。 路透社
HBO將上映湖人80年代王朝影集《贏得時間：湖人王朝的崛起》，不過該片沒有得到魔術強森（Magic Johnson）關注。 路透社

自從「籃球之神」喬丹紀錄片《最後一舞》廣受好評後，HBO也決定上映有關湖人80年代王朝的影集《贏得時間：湖人王朝的崛起》，不過顯然該片沒有得到魔術強森（Magic Johnson）關注，他今日受訪時直言，「我並不感到期待。」

1979年魔術強森頂著狀元光環踏進NBA，第一年就幫助湖人奪下冠軍，也順勢開啟湖人新一代王朝，從此傳奇生涯就此展開，職業生涯總共贏得5座總冠軍、3次年度MVP和3次總冠軍賽MVP。

今日他被記者在街頭上捕捉，被問到對於明年即將上映的新影集有何感想，魔術強森直接回答，「我並不期待，我也不會多做評論」，隨後被問到會不會去觀看，他也直接了當表示，「不會！」

不過魔術強森也有給出為何他並不打算關注該片的原因，他提到有太多關於湖人王朝的影集最近即將上架，除了這部《贏得時間：湖人王朝的崛起》影集，他自己有參與另一部由Apple TV+推出他個人生涯的紀錄片，另外根據魔術強森的說法，湖人老闆珍妮巴斯（Jeanie Buss）也正在製作一部相關影集。

「我們都有各自的影集即將推出，我有一部，珍妮巴斯也有一部《表演時間》要上架，這兩部才是我期待的。」

強森 紀錄片

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