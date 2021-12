NBA／慘遭球迷謾罵 克拉克森：忍住怒氣因不想被罰錢

這幾年球迷在觀眾席上謾罵球員、甚至是亂砸東西等事件不勝枚舉,今天在聖安東尼奧又再度上演,這次受害者正是狂砍全場最高23分爵士的板凳暴徒克拉克森(Jordan Clarkson)。

爵士今日作客馬刺,雙方都有主力球員缺席,不過爵士整場比賽仍打的游刃有餘,最終也順利以110:104擊敗原先處於三連勝的馬刺,但賽後克拉克森竟發了一篇長文,不滿表示有球迷在比賽中對他講了很難聽的話。

當第四節還剩約8分鐘時,克拉克森一次切入沒有得到裁判的哨聲,為了和裁判要犯規沒有及時回防,導致被馬刺射手麥克德莫(Doug McDermott)投進一記大空檔三分彈,隨後爵士並叫了暫停,正當克拉克森走回板凳席的路上,一名球迷開始向他噴垃圾話,儘管他一度想上前和該名球迷對質,不過在隊友的阻攔下還是先忍住這口氣。

雖然該球迷也得到他的懲罰,在對克拉克森一番咆哮後,馬上被球場保全趕出場,但是賽後克拉克森仍認無可忍,在推特上痛罵,「那位球迷就是一直吵、一直吵,其實我平常是很喜歡和球迷互動的,像今天有另一位球迷也是跟我一直碎碎念,但我知道他沒有惡意,不過該名球迷不一樣,他講了許多惡意的話,還挑釁我,『你也不能對我怎樣』,我覺得他這樣真的越線了。」

克拉克森也呼籲球迷體諒球員也是一般人,「我們打籃球、娛樂觀眾,球迷必須要知道我們也是人,我真的不想和任何球迷發生爭執,他跟我吵架不會被罰錢,會但我會被罰得很慘,可能有一百萬美元,我寧可把錢省下來買車給我的女兒,我才不要損失我的薪水。」

