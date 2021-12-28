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NBA／慘遭球迷謾罵 克拉克森：忍住怒氣因不想被罰錢

聯合新聞網 / 綜合報導
克拉克森今日被球迷謾罵，賽後發文回嗆。 美聯社
克拉克森今日被球迷謾罵，賽後發文回嗆。 美聯社

這幾年球迷在觀眾席上謾罵球員、甚至是亂砸東西等事件不勝枚舉，今天在聖安東尼奧又再度上演，這次受害者正是狂砍全場最高23分爵士的板凳暴徒克拉克森（Jordan Clarkson）。

爵士今日作客馬刺，雙方都有主力球員缺席，不過爵士整場比賽仍打的游刃有餘，最終也順利以110：104擊敗原先處於三連勝的馬刺，但賽後克拉克森竟發了一篇長文，不滿表示有球迷在比賽中對他講了很難聽的話。

當第四節還剩約8分鐘時，克拉克森一次切入沒有得到裁判的哨聲，為了和裁判要犯規沒有及時回防，導致被馬刺射手麥克德莫（Doug McDermott）投進一記大空檔三分彈，隨後爵士並叫了暫停，正當克拉克森走回板凳席的路上，一名球迷開始向他噴垃圾話，儘管他一度想上前和該名球迷對質，不過在隊友的阻攔下還是先忍住這口氣。

雖然該球迷也得到他的懲罰，在對克拉克森一番咆哮後，馬上被球場保全趕出場，但是賽後克拉克森仍認無可忍，在推特上痛罵，「那位球迷就是一直吵、一直吵，其實我平常是很喜歡和球迷互動的，像今天有另一位球迷也是跟我一直碎碎念，但我知道他沒有惡意，不過該名球迷不一樣，他講了許多惡意的話，還挑釁我，『你也不能對我怎樣』，我覺得他這樣真的越線了。」

克拉克森也呼籲球迷體諒球員也是一般人，「我們打籃球、娛樂觀眾，球迷必須要知道我們也是人，我真的不想和任何球迷發生爭執，他跟我吵架不會被罰錢，會但我會被罰得很慘，可能有一百萬美元，我寧可把錢省下來買車給我的女兒，我才不要損失我的薪水。」

裁判 薪水 保全

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