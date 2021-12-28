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NBA／灰狼孟洛創另類紀錄 卻直呼不認識年輕隊友

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
孟洛(左)。 美聯社
孟洛(左)。 美聯社

受到聯盟近幾個月大量球員觸發健康與安全協議影響，各隊近來不斷簽下新球員彌補戰力空缺，其中灰狼在今天宣布以10天短約簽下31歲中鋒孟洛（Greg Monroe），並在與塞爾蒂克登場25分鐘，成為聯盟本季第541位登錄球員，創下聯盟歷史新紀錄。

灰狼球員近來不斷觸發健康與安全協議，不僅先發五虎全數無法出賽，連替補陣容也受到影響，讓他們在今天緊急簽下孟洛救火，相隔一年多再度重返NBA舞台。

談到接下灰狼救火任務，孟洛也分享了他過去24小時的經歷：「我在凌晨4點多起床，沒想到第一班飛機被取消，直到早上7點才離開華盛頓，並且在芝加哥轉機，11點多才到達這邊，並隨即進行檢測，短暫休息後，我下午4點就來到健身房。」

在與灰狼教練芬奇（Chris Finch）和新隊友碰面後，孟洛就隨即代表灰狼出賽，他坦言在賽前完全不知道會在陣中扮演什麼樣的角色，但芬奇仍讓他以最習慣的方式出賽，「儘管我跟他還沒有合作過，但他讓我以最舒適的方式出賽，我只要最我過去都在做的事情，這讓事情變得容易一些。」

不過孟洛也坦言，他必須盡快適應一切，包括認識他的隊友，「我不說謊，諾威爾（Jaylen Nowell）今天打得很棒，但我並不知道他是誰，我第一次見到他，比賽就是那樣，但人是會變的，今晚他就是一個把握住機會的年輕人。」

灰狼 塞爾蒂克 Greg Monroe

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