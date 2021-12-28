NBA／一度心冷關閉社群 灰熊莫蘭特用表現回應質疑

儘管日前比賽輸給雷霆後，一度遭到球迷指責，讓灰熊主控莫蘭特（Ja Morant）心灰意冷的關閉個人社群網站，但在今天與太陽之戰他隨即用場上表現回應質疑，在比賽最後0.5秒投進準絕殺拋投，幫助灰熊以114：113擊敗太陽。

莫蘭特在日前傷癒復出後球隊苦吞二連敗，而他的個人表現也受到質疑，尤其在與雷霆之戰賽後，他在受訪時透露一度有球迷要他「下場坐著」，讓他直言很受傷，賽後更宣布將短暫關閉社交網站，沈澱心情。

不過在日前擊退國王止敗後，莫蘭特也在今天與太陽之戰扮演球隊致勝功臣，不僅拿下全場最高的33分，其中還包括了比賽最後0.5秒連過4人防守完成高難度的拉桿拋投，幫助灰熊以1分差距擊敗太陽，收下2連勝。

對於完成致勝一擊，莫蘭特賽後也直言，投進這樣的進球本來就是他的工作，「我喜歡處在高壓力的環境之中，並勇於接受挑戰，對我們來說，對陣一支如此偉大的球隊，我們也拿下一場偉大的勝利。」

而莫蘭特的表現也獲得暫代太陽主帥工作的楊恩（Kevin Young）稱讚，「我們對他做了很多的對策，但他透過這次進球贏得了我們的敬意。」