NBA／俠客新歡出現？ 還傳出兩人已育有一子

退役球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）2011年高掛球鞋後，生活步調絲毫沒有放慢，不但拍電影、出唱片、擔任球評、當商人搞投資，日前俠客似乎被美媒發現有新歡，兩人貌似還育有一子。

歐尼爾在聯盟長達19年生涯效力過六支球隊，其中奪下4次總冠軍、入選8次年度第一隊、15次明星賽，並在2016年入選名人堂，被認為是歷史上最偉大的中鋒之一。

2002年歐尼爾和女友香妮（Shaunie ONeal）結婚，婚後兩人育有四個兒女，但這段婚姻在2007年結束，原因是香妮和歐尼爾的訓練師和財政顧問出軌，歐尼爾發現後勃然大怒並要求離婚，不過事實上在該段婚姻關係中，歐尼爾的出軌次數也不相上下。

49歲的俠客雖然單身多年，身旁的誹聞女友卻從不缺席，先前外界以為他目前的女友是好萊塢女星伊隆澤（Annie Ilonzeh），不過日前正逢聖誕節，有一名女子蕾妮(Tiara Renee)在個人IG上曬出他和俠客共享聖誕的照片。

照片中除了可見蕾妮和俠客親密的環抱和親吻之外，還有一張能看到一名小男生坐在歐尼爾的腿上，外界猜測他極有可能是兩人的小孩，根據報導指出，蕾妮是一名房地產投資者，同時也是房地產貸款經紀人，不過目前還尚未證實兩人的關係究竟為何。