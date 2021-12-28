外線出手率創新高 NBA越來越難防守

歲末年終時刻，NBA 2021-22 年球季持續進行，目前聯盟並未宣布停賽，但對下個年度的變化沒人說得準，在此時刻我想分享開季至今的NBA趨勢轉變。數字會說話，很多學問均可藉由細微之處窺見。

大多數 NBA 球迷都知道，目前杜蘭特（Kevin Durant）平均每場 29.7 分暫居得分王榜首，保羅（Chris Paul）每場 10.1次為助攻王，猶他爵士隊的戈貝爾（Rudy Gobert），每場貢獻14.8個籃板主宰聯盟。除此之外，我們來看一些不同數據以釐清NBA是否改變。

進入2021年底，NBA聯盟遭受新冠變種病毒肆虐面臨考驗，12月份已經有120人進入強制隔離名單，各隊若無對策可能將會更加嚴重。 美聯社

新的籃球威爾遜（Wilson）似乎沒顛覆聯盟，45.2％命中率和上季46.6％沒差太遠。不過，一項數據顯示三分外線仍舊受到教練的青睞，2021-22 賽季至今Basketball Reference統計全聯盟外線出手率上升至40.2% ，刷新過去11季歷史新高。這意味著NBA球員過半場後，有近一半機率選擇在外線投籃，這影響防守球隊的布陣，因為持續上揚的外圍出手機率，造就場上每個人都具備以遠投取代切入的能力，讓防守教練大傷腦筋。

三分球盛行讓 一些NBA球星數據迭創新高，早在2010年選秀會上，估計沒人預料到柯瑞（Stephen Curry）僅用11年就投進2974顆三分球，打破前輩艾倫（Ray Allen）紀錄，而且進度快了511場，若以一年82場全勤計算，柯瑞足足提早六年達標，每一場外線出手13.4次亦是史上最高，沒人比這位金州勇士隊的球星，更適合詮釋三分球對比賽的影響力。

雖然三分球帶動籃球革命，但中距離依然保有價值，尤其近年有鹹魚翻生趨勢。去年打入總冠軍賽的鳳凰城太陽隊，擁有 47.4% 的團隊中距離命中率，而今年的布魯克林籃網隊亦群起效尤，開始將中距離當成進攻的主要選項。

傳統球賽先發五人各有定位，但近年「無分位籃球」（Positionless Basketball）成為潮流，典型範例如丹佛金塊隊的中鋒約柯奇（Nikola Jokic），2020-21 球季至今每場助攻率高達43.2％，史上從沒有身高2公尺以上的球員這麼會傳球，約柯奇是歷史第一人。

傳統長人正發展成為工具人，身高7呎可拿大三元全能數據的人比比皆是，這些中鋒與過去NBA的開發模式不同，正在改變比賽。 美聯社

除了約柯奇，聯盟還有安比德（Joel Embiid）、唐斯（Karl-Anthony Towns）、佛西維奇（Nikola Vučević）等，頗適合用多功能的「瑞士刀」形容這類球員。他們每場球賽都在變化，擺脫傳統中鋒定位，能填補任何個人數據，利用傳球、策應、掩護或單打完成進攻，這些人腳步靈活，很像身材高大的後衛，經常刷出大三元數據。這些人並為擋拆戰術（Pick and Roll）的絕佳執行人選，透過錯位以創造進攻機會，開季至今擋拆平均每百回合多達72.9次，同樣刷新歷史紀錄。

歲末年終，以往屢創新高的單場得分呈下滑走勢，上一季每場球賽各隊平均112.1分，目前是107.8分，美國媒體將原因歸咎於新規則實施，嚴打持球者以突然或不正常的動作買犯，讓部分球員得分下滑。金州勇士隊的「追夢綠」格林（Dramond Green）說：「144：148這種比數並不正常，高數字未必是場上有超級球星，有時是一些球員買犯刷數據所導致。」

聯盟嚴打不正常運球買犯的策略奏效，總得分數據較去年相比下滑。 美聯社

個人數據部分，開季至今紐約尼克隊的奎克利（Immanuel Quickley）躍上第四節先生榜首，命中率高達46.3％。日前，他在與休士頓火箭隊之戰力挽狂瀾，第四節砍下15分助隊獲勝。年方22歲，奎克利屢屢在關鍵時刻建功展現價值。

丹佛金塊隊的納吉（Zeke Nnaji）暫以51.4％命中率居三分榜首，從板凳出發的他上場有限，卻可掌握機會改變比賽。上季登場42場，外線命中率達40.7％，今年延續手感打了17場，平均每場2.2次出手命中率51.4％。

身高6呎4吋以下、每場出手10次以上投籃最准的人，是費城76人隊的小柯瑞（Seth Curry），命中率高達51.6％。本身極為射手的他再進化，平均出手11.8次拿16分，他的攻擊範圍持續進步，正遍及每一個角落。

小柯瑞(左)場均得分16.2分是生涯新高，比上季的12.5分高出很多，同時他的投籃命中率51.5%也是創下新高，他的投籃技巧正急速追趕他的哥哥柯瑞。 美聯社

最後一項需要正視的數據是120，今年12月還沒過完，共有120人因變種病毒Omicron而強制隔離，對整個聯盟運作造成影響，甚至有球隊為了湊滿人數，從發展聯盟召來名不見經傳的小咖進名單，相對地為比賽帶來變數，未來幾周會如何發展不得而知。