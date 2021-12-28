快訊

政壇酒駕寧容忍？有人丟官有人高升 他解職坐牢下場慘

外線出手率創新高 NBA越來越難防守

聯合新聞網 / 陳光立
2021年即將結束，聯盟一些數據透露端倪，包括外線出手的機率增加到40.2％，很多時候選手放棄切入直接投籃，此舉將影響各隊防守布陣。 美聯社
2021年即將結束，聯盟一些數據透露端倪，包括外線出手的機率增加到40.2％，很多時候選手放棄切入直接投籃，此舉將影響各隊防守布陣。 美聯社

歲末年終時刻，NBA 2021-22 年球季持續進行，目前聯盟並未宣布停賽，但對下個年度的變化沒人說得準，在此時刻我想分享開季至今的NBA趨勢轉變。數字會說話，很多學問均可藉由細微之處窺見。

大多數 NBA 球迷都知道，目前杜蘭特（Kevin Durant）平均每場 29.7 分暫居得分王榜首，保羅（Chris Paul）每場 10.1次為助攻王，猶他爵士隊的戈貝爾（Rudy Gobert），每場貢獻14.8個籃板主宰聯盟。除此之外，我們來看一些不同數據以釐清NBA是否改變。

進入2021年底，NBA聯盟遭受新冠變種病毒肆虐面臨考驗，12月份已經有120人進入強制隔離名單，各隊若無對策可能將會更加嚴重。 美聯社
進入2021年底，NBA聯盟遭受新冠變種病毒肆虐面臨考驗，12月份已經有120人進入強制隔離名單，各隊若無對策可能將會更加嚴重。 美聯社

新的籃球威爾遜（Wilson）似乎沒顛覆聯盟，45.2％命中率和上季46.6％沒差太遠。不過，一項數據顯示三分外線仍舊受到教練的青睞，2021-22 賽季至今Basketball Reference統計全聯盟外線出手率上升至40.2% ，刷新過去11季歷史新高。這意味著NBA球員過半場後，有近一半機率選擇在外線投籃，這影響防守球隊的布陣，因為持續上揚的外圍出手機率，造就場上每個人都具備以遠投取代切入的能力，讓防守教練大傷腦筋。

三分球盛行讓 一些NBA球星數據迭創新高，早在2010年選秀會上，估計沒人預料到柯瑞（Stephen Curry）僅用11年就投進2974顆三分球，打破前輩艾倫（Ray Allen）紀錄，而且進度快了511場，若以一年82場全勤計算，柯瑞足足提早六年達標，每一場外線出手13.4次亦是史上最高，沒人比這位金州勇士隊的球星，更適合詮釋三分球對比賽的影響力。

雖然三分球帶動籃球革命，但中距離依然保有價值，尤其近年有鹹魚翻生趨勢。去年打入總冠軍賽的鳳凰城太陽隊，擁有 47.4% 的團隊中距離命中率，而今年的布魯克林籃網隊亦群起效尤，開始將中距離當成進攻的主要選項。

傳統球賽先發五人各有定位，但近年「無分位籃球」（Positionless Basketball）成為潮流，典型範例如丹佛金塊隊的中鋒約柯奇（Nikola Jokic），2020-21 球季至今每場助攻率高達43.2％，史上從沒有身高2公尺以上的球員這麼會傳球，約柯奇是歷史第一人。

傳統長人正發展成為工具人，身高7呎可拿大三元全能數據的人比比皆是，這些中鋒與過去NBA的開發模式不同，正在改變比賽。 美聯社
傳統長人正發展成為工具人，身高7呎可拿大三元全能數據的人比比皆是，這些中鋒與過去NBA的開發模式不同，正在改變比賽。 美聯社

除了約柯奇，聯盟還有安比德（Joel Embiid）、唐斯（Karl-Anthony Towns）、佛西維奇（Nikola Vučević）等，頗適合用多功能的「瑞士刀」形容這類球員。他們每場球賽都在變化，擺脫傳統中鋒定位，能填補任何個人數據，利用傳球、策應、掩護或單打完成進攻，這些人腳步靈活，很像身材高大的後衛，經常刷出大三元數據。這些人並為擋拆戰術（Pick and Roll）的絕佳執行人選，透過錯位以創造進攻機會，開季至今擋拆平均每百回合多達72.9次，同樣刷新歷史紀錄。

歲末年終，以往屢創新高的單場得分呈下滑走勢，上一季每場球賽各隊平均112.1分，目前是107.8分，美國媒體將原因歸咎於新規則實施，嚴打持球者以突然或不正常的動作買犯，讓部分球員得分下滑。金州勇士隊的「追夢綠」格林（Dramond Green）說：「144：148這種比數並不正常，高數字未必是場上有超級球星，有時是一些球員買犯刷數據所導致。」

聯盟嚴打不正常運球買犯的策略奏效，總得分數據較去年相比下滑。 美聯社
聯盟嚴打不正常運球買犯的策略奏效，總得分數據較去年相比下滑。 美聯社

個人數據部分，開季至今紐約尼克隊的奎克利（Immanuel Quickley）躍上第四節先生榜首，命中率高達46.3％。日前，他在與休士頓火箭隊之戰力挽狂瀾，第四節砍下15分助隊獲勝。年方22歲，奎克利屢屢在關鍵時刻建功展現價值。

丹佛金塊隊的納吉（Zeke Nnaji）暫以51.4％命中率居三分榜首，從板凳出發的他上場有限，卻可掌握機會改變比賽。上季登場42場，外線命中率達40.7％，今年延續手感打了17場，平均每場2.2次出手命中率51.4％。

身高6呎4吋以下、每場出手10次以上投籃最准的人，是費城76人隊的小柯瑞（Seth Curry），命中率高達51.6％。本身極為射手的他再進化，平均出手11.8次拿16分，他的攻擊範圍持續進步，正遍及每一個角落。

小柯瑞(左)場均得分16.2分是生涯新高，比上季的12.5分高出很多，同時他的投籃命中率51.5%也是創下新高，他的投籃技巧正急速追趕他的哥哥柯瑞。 美聯社
小柯瑞(左)場均得分16.2分是生涯新高，比上季的12.5分高出很多，同時他的投籃命中率51.5%也是創下新高，他的投籃技巧正急速追趕他的哥哥柯瑞。 美聯社

最後一項需要正視的數據是120，今年12月還沒過完，共有120人因變種病毒Omicron而強制隔離，對整個聯盟運作造成影響，甚至有球隊為了湊滿人數，從發展聯盟召來名不見經傳的小咖進名單，相對地為比賽帶來變數，未來幾周會如何發展不得而知。

相關新聞

外線出手率創新高 NBA越來越難防守

歲末年終時刻，NBA 2021-22 年球季持續進行，目前聯盟並未宣布停賽，但對下個年度的變化沒人說得準，在此時刻我想分享開季至今的NBA趨勢轉變。數字會說話，很多學問均可藉由細微之處窺見。 大

裴頓二世天降神兵 勇士挖寶真有一套

金州勇士多名主力後衛因疫情隔離不能出賽，包括全隊第三得分手普爾、主力替補射手李都在停賽名單，不過勇士教練柯爾出牌、玩牌確實很有一套。柯爾把球隊第10人防守專家裴頓二世送上先發，意外好用。 29歲

NBA／安比德破7000分並肩艾佛森 並列76人隊史第一

沒因場上和巫師隊哈瑞爾的衝突影響表現，七六人隊當家中鋒安比德昨天繳出卅六分、十三籃板的「雙十」數據，率隊以一一七比九十六...

NBA／格林觸發健康安全協議 勇士累積5人隔離

勇士在耶誕大戰力克太陽，重新登上聯盟龍頭寶座，不過隨即卻傳出陣中主力格林（Draymond Green）觸發健康安全協議，被迫要缺席比賽，這勢必將對勇士攻守戰力造成重大影響。 格林成為勇士陣中第

NBA／才重返賽場10天 湯瑪斯的湖人工作又不保了

18日才和湖人簽下10天短約的「最強175」湯瑪斯（Isaiah Thomas）重返NBA之路再度受挫，根據美國媒體《The Athletic》報導，湖人接下來將不會和與他續約，湯瑪斯恐怕要再度面臨失業了。

NBA／安比德比肩艾佛森 並列隊史最快破7000分

安比德（Joel Embiid）面對巫師拿下36分13籃板，帶領76人拿下勝利，同時他也達成生涯7000分的里程碑。 根據統計，安比德僅用了282場就達到7000分，這速度和艾佛森（Allen

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。