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NBA／曾被日媒封為天選之子 渡邊雄太態度贏得肯定

中央社 / 台北27日電
渡邊雄太。 路透
渡邊雄太。 路透

從美國職籃NBA選秀會落選，來自日本渡邊雄太憑藉努力，今年4月贏得生涯第1份正式合約，和八村壘不同的是，他並非混血球員，能打進NBA實屬不易，態度，成為他能立足關鍵。

現年27歲的渡邊雄太，身高206公分，擔任前鋒，來自籃球世家，父母親都曾是籃球員，也就是在這股氛圍下，渡邊雄太開始接觸籃球，並在高中畢業後，赴美就讀喬治華盛頓大學，當時就有日本媒體給予他「天選之子」的稱號，顯示日本籃壇對於渡邊雄太賦予高度期待。

渡邊雄太2018年參加NBA選秀會未能獲得青睞，但在布魯克林籃網邀約下，參加2018年夏季聯賽，後來與曼菲斯灰熊簽下了一份雙向合約，成為繼2004年鳳凰城太陽簽約田臥勇太之後，歷史第2名日本土生土長的NBA球員。

在完成NBA首秀以及達成從小的夢想後，渡邊雄太賽後曾有感而發地說，「希望日本的小朋友看到這場比賽後，能將在NBA打球，視為有可能達成的夢想」。

渡邊雄太後來在2020年12月與多倫多暴龍隊簽約，簽下一份雙向合約，儘管仍是雙向合約的球員，但獲得更多上場機會。

明尼蘇達灰狼選秀狀元愛德華茲（AnthonyEdwards）今年2月比賽中，突破渡邊雄太防守，上演隔空扣籃，賽後引發熱議，儘管可能被人們嘲笑，但渡邊雄太事後坦言，「除了盡力阻止對手進攻，別無選擇，寧可被對手隔扣，也不想讓對手輕鬆拿到2分。如果100次中有99次被對手用這種方式得分，只要有1次攔阻對手的機會，我也會全力起跳」。

渡邊雄太除了在場上展現拚勁外，在訓練時永遠是最早到、最晚離開，終於在今年4月迎來生涯第1份NBA正式合約，暴龍隊當時還在推特分享簽約照片，並寫下「是贏得，不是給予」，顯示球隊對渡邊雄太肯定，代表他的努力獲得回報。

渡邊雄太以團隊為重，無私的精神，也獲得暴龍教頭納斯（Nick Nurse）信賴，近期多名暴龍球員因觸發健康安全協議缺陣，今天迎戰克里夫蘭騎士，渡邊雄太扛起先發重任，儘管暴龍最終以99比144輸球，但他出賽37分鐘，拿下26分、13籃板，雙創生涯新高，這名日本籍球員正在一步步證明自己的能力。

渡邊雄太 NBA 暴龍

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