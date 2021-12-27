抽好禮！NBA歡慶75週年 最愛球衣票選開跑

每件NBA球衣都承載著一個世代的回憶，也拉近球迷和球星間的距離。為了慶祝聯盟成立第75個賽季，NBA Taiwan舉辦「NBA最愛球衣票選」，邀請球迷一同回顧30支球隊經典球衣，為你最愛的款式投票，還能將同款球衣、NBA Q版娃娃等好禮帶回家！

NBA於1946年成立，前身為美國籃球協會（BAA），1949年與國家籃球聯賽（NBL）合併後才正式更名。「NBA最愛球衣票選」回顧聯盟75年歷史，含括30支球隊各個時期的經典戰袍，球迷可以依照喜好挑選3件球衣進行投票，也重溫每一段為籃球癡狂的美好回憶。

即日起至2022年1月2日止，立即至活動網站登入並完成投票，就有機會帶走同款球員版球衣、球迷版球衣以及NBA Q版娃娃，想要禮物不用自己買，快讓NBA Taiwan送給你！