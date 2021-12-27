快訊

東北亞極端大寒流：從南韓冰封到日本癱瘓大暴雪

尼加拉瓜媒體報導：奧蒂嘉沒收我資產 轉交北京

抽好禮！NBA歡慶75週年 最愛球衣票選開跑

聯合新聞網 / 台北訊
即日起參加「NBA最愛球衣票選」，為你心目中的經典款式投票，球員版球衣等好禮讓你來拿。／圖 聯合新聞網提供
即日起參加「NBA最愛球衣票選」，為你心目中的經典款式投票，球員版球衣等好禮讓你來拿。／圖 聯合新聞網提供

每件NBA球衣都承載著一個世代的回憶，也拉近球迷和球星間的距離。為了慶祝聯盟成立第75個賽季，NBA Taiwan舉辦「NBA最愛球衣票選」，邀請球迷一同回顧30支球隊經典球衣，為你最愛的款式投票，還能將同款球衣、NBA Q版娃娃等好禮帶回家！

NBA於1946年成立，前身為美國籃球協會（BAA），1949年與國家籃球聯賽（NBL）合併後才正式更名。「NBA最愛球衣票選」回顧聯盟75年歷史，含括30支球隊各個時期的經典戰袍，球迷可以依照喜好挑選3件球衣進行投票，也重溫每一段為籃球癡狂的美好回憶。

即日起至2022年1月2日止，立即至活動網站登入並完成投票，就有機會帶走同款球員版球衣、球迷版球衣以及NBA Q版娃娃，想要禮物不用自己買，快讓NBA Taiwan送給你！

美國 投票 NBA

延伸閱讀

NBA／詹姆斯發迷因暗示「新冠與流感相似」 專家、球迷齊轟

NBA／拉文復出飆32分 公牛擊退溜馬迎3連勝

NBA／巴特勒復出輕取魔術 熱火新秀初先發送雙十

NBA／哈瑞爾諷一事無成爆衝突 安比德：我打20分鐘拿30分

相關新聞

NBA／詹姆斯發迷因暗示「新冠與流感相似」 專家、球迷齊轟

NBA頭號球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）日前在IG分享一張暗示新冠肺炎、感冒和流感間沒有差別的迷因梗圖，此舉受到部分球迷撻伐，就連物理治療師貝爾（Rajpal Brar）都站出來打臉他。

NBA／雷霆隊史得分亞歷山大超越哈登 吉迪寫罕見雙十紀錄

先前被葛拉罕（Devonte' Graham）一顆61呎遠超大號三分球絕殺的雷霆，今天上演復仇記。在亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）飆出31分5助攻4籃板3阻攻的帶領下，全隊

NBA／哈瑞爾諷一事無成爆衝突 安比德：我打20分鐘拿30分

在76人與巫師比賽的第三節剩下3分04秒時，持球進攻的安比德（Joel Embiid）和防守的哈瑞爾（Montrezl Harrell）因激烈的身體對抗爆發衝突，兩人都吞下技術犯規；而過了30秒，哈瑞

NBA／騎士痛宰暴龍45分 渡邊雄太得分籃板寫個人新高

面對受到新冠肺炎疫情侵襲幾乎主力全滅的暴龍，騎士雖然同樣多人觸發健康安全協議，但在葛蘭德（Darius Garland）、勒夫（Kevin Love）、馬卡南（Lauri Markkanen）各拿到至

NBA／季中錦標賽可望實施 最快2022-23球季登場

體育電視頻道ESPN今天報導，美國職業籃球聯盟（NBA）和球員工會正在討論將一個季中錦標賽納入聯盟的年度行事曆中，這可能...

NBA／耶誕射日 勇士返龍頭

耶誕大戰重量級對決，勇士隊看板球星柯瑞在客場毫不手軟，對太陽隊之戰攻下全場最高卅三分，率領勇士以一一六比一○七獲勝，重返...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。