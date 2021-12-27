NBA／詹姆斯發迷因暗示「新冠與流感相似」 專家、球迷齊轟
NBA頭號球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）日前在IG分享一張暗示新冠肺炎、感冒和流感間沒有差別的迷因梗圖，此舉受到部分球迷撻伐，就連物理治療師貝爾（Rajpal Brar）都站出來打臉他。
詹姆斯在擁有上億粉絲的個人IG放上一張「3個蜘蛛人互相指著對方」的迷因梗圖，並分別標上「covid」（新冠肺炎）、「cold」（感冒）和「flu」（流感），接著寫道「幫幫我吧伙計們」從而附上一個聳肩的表情符號，暗示他認為這3者幾乎沒什麼不同。
相當關注NBA的物理治療師貝爾在推特上反擊：「這太過簡化了，甚至更強化了『這只是流感』的錯誤訊息。的確，新冠肺炎的格局正在變化，我們對抗病毒的方法也在改變，但將新冠塑造成這樣的形象並不是解決問題的方法。」
一位球迷在推特批評詹皇此舉非常「麻木不仁」：「作為NBA的門面，詹姆斯應該對他傳遞的訊息更加負責，因為，我們都知道他的影響力有多大。」
This is far too reductionist and plays into and reinforces a lot of the misinformation we've had over the past 2 years about "it's just the flu". Yes, the landscape of COVID is changing and our tools are changing but portraying it like this isn't the way to do it— Dr. Rajpal Brar, DPT (@3cbPerformance) December 24, 2021
美國知名體育媒體《The Athletic》的經理柯爾（Ryan Cole）則認為，詹姆斯可能只是在發洩他對於NBA的採檢過程和健康與安全協議的不滿，但仍表示詹皇貼文「很糟糕」。
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