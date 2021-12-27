NBA／詹姆斯發迷因暗示「新冠與流感相似」 專家、球迷齊轟

NBA頭號球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）日前在IG分享一張暗示新冠肺炎、感冒和流感間沒有差別的迷因梗圖，此舉受到部分球迷撻伐，就連物理治療師貝爾（Rajpal Brar）都站出來打臉他。

詹姆斯在擁有上億粉絲的個人IG放上一張「3個蜘蛛人互相指著對方」的迷因梗圖，並分別標上「covid」（新冠肺炎）、「cold」（感冒）和「flu」（流感），接著寫道「幫幫我吧伙計們」從而附上一個聳肩的表情符號，暗示他認為這3者幾乎沒什麼不同。

相當關注NBA的物理治療師貝爾在推特上反擊：「這太過簡化了，甚至更強化了『這只是流感』的錯誤訊息。的確，新冠肺炎的格局正在變化，我們對抗病毒的方法也在改變，但將新冠塑造成這樣的形象並不是解決問題的方法。」

一位球迷在推特批評詹皇此舉非常「麻木不仁」：「作為NBA的門面，詹姆斯應該對他傳遞的訊息更加負責，因為，我們都知道他的影響力有多大。」

This is far too reductionist and plays into and reinforces a lot of the misinformation we've had over the past 2 years about "it's just the flu". Yes, the landscape of COVID is changing and our tools are changing but portraying it like this isn't the way to do it — Dr. Rajpal Brar, DPT (@3cbPerformance) December 24, 2021

美國知名體育媒體《The Athletic》的經理柯爾（Ryan Cole）則認為，詹姆斯可能只是在發洩他對於NBA的採檢過程和健康與安全協議的不滿，但仍表示詹皇貼文「很糟糕」。