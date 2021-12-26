快訊

高雄BMW駕駛疑酒駕...開車衝撞4行人 3人倒地不起

中職／改回原名不習慣 拿莫伊漾自己寫成朱祥麟

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
味全龍隊朱祥麟改回原住民名字拿莫伊漾。記者蘇志畬／攝影
味全龍隊朱祥麟改回原住民名字拿莫伊漾。記者蘇志畬／攝影

味全龍朱祥麟改回原住民名字拿莫伊漾，不只他人還不習慣，就連自己有時也轉不過來，還填錯名字，他笑說：「別人叫錯正常，自己也搞錯就不正常。」

原住民名字通常來自長輩或是母親懷孕時的夢境，拿莫•伊漾表示，名字中的「拿莫」是來自部落頭目，小時候捕魚回來經過頭目家，頭目看到他跟自己一樣喜歡魚，就將自己的名字「拿莫」為他命名，至於「伊漾」則是承襲父親的名字。

本月初才到戶政事務所改名，拿莫伊漾透露有次在辦會員卡時依舊寫上「朱祥麟」，直到核對身分證時，才發現自己忘記「切換」，讓他笑說：「超尷尬，只好再拿一張重寫。」

阿美族的拿莫伊漾對「美語」也很精通，他說，自己的家族比較傳統，所以族語基本上都可以溝通，「我有考檢定，已經通過中級，不過後來打球，就沒時間再去考高級，希望有機會去考。」

明年拿莫伊漾的球隊商品可能要重新生產，不過至少應援曲不用改變，因為原本的歌詞中祥麟、拿莫都有，拿莫伊漾笑說：「大家也喜歡，歌詞裡面已經有兩個我了。」

龍隊年輕球員預計1月2日到斗六球場報到，4日體檢完後恢復訓練，拿莫伊漾也透露，季後重量訓練菜單是強化身體素質，今年因為起步太早導致自己亂掉，明年球季會記取教訓，另外在選球、心態上再加強，「心臟要夠強、企圖心也要更強」。

朱祥麟 味全龍

延伸閱讀

中職／陷60人名單外爭議 唐肇廷：看聯盟如何討論

中職／職業生涯最大傷 唐肇廷拚下半季歸隊

中職／本季多打60戰卻少230轟 獅隊大減86轟最誇張

中職／龍隊小將年資進補 徐若熙旅外沒這麼快

相關新聞

NBA／比籃網還慘！ 灰狼先發5人全軍覆沒「被隔離」

疫情席捲NBA，灰狼再傳壞消息，前役還繳出雙十表現的主力羅素（D 'Angelo Russell）成為陣中第八位觸發健康與安全協議的球員，而灰狼的先發陣容至今已全軍覆沒。

NBA／可10天快閃復出！ 56歲傳奇射手米勒開出一個條件

針對近期部分球員觸發健康與安全協議被迫隔離，聯盟頒布新規定，允許球隊以10天短約應急。對此，退役多年的傳奇射手「大嘴」米勒（Reggie Miller）在個人社群平台開玩笑表示，自己還在等待10天短約降臨。

中職／改回原名不習慣 拿莫伊漾自己寫成朱祥麟

味全龍隊朱祥麟改回原住民名字拿莫伊漾，不只他人還不習慣，就連自己有時也轉不過來，還填錯名字，他笑說：「別人叫錯正常，自己...

NBA／波特關鍵跳投建功 柯爾笑稱：都是我的功勞

湯普森（Klay Thompson）無緣在耶誕節前回歸，球隊因疫情和傷病關係也少了維金斯（Andrew Wiggins）、波爾（Jordan Poole）、伊古達拉（Andre Iguodala）、李

NBA／耶誕大戰同場大三元寫新猷 哈登、衛少兩樣情

昔日搭檔哈登（James Harden）和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）在今天比賽中各自繳出大三元表現，成為聯盟耶誕大戰歷史上首度出現同場大三元的對手組合。不過湖人主場逆轉失敗讓籃

NBA／爵士3將合砍80分 耶誕大戰力退殘陣獨行俠

耶誕大戰面對多名主力觸發健康安全協議的獨行俠，陣容完整的爵士卻是面臨苦戰，前三節打完雙方呈現平手，直到第四節才靠著更好的命中率逐漸擺脫對手糾纏，在主場以120比116取得3連勝，也是最近15場比賽的1

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。