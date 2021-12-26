中職／改回原名不習慣 拿莫伊漾自己寫成朱祥麟

味全龍隊朱祥麟改回原住民名字拿莫伊漾，不只他人還不習慣，就連自己有時也轉不過來，還填錯名字，他笑說：「別人叫錯正常，自己也搞錯就不正常。」

原住民名字通常來自長輩或是母親懷孕時的夢境，拿莫•伊漾表示，名字中的「拿莫」是來自部落頭目，小時候捕魚回來經過頭目家，頭目看到他跟自己一樣喜歡魚，就將自己的名字「拿莫」為他命名，至於「伊漾」則是承襲父親的名字。

本月初才到戶政事務所改名，拿莫伊漾透露有次在辦會員卡時依舊寫上「朱祥麟」，直到核對身分證時，才發現自己忘記「切換」，讓他笑說：「超尷尬，只好再拿一張重寫。」

阿美族的拿莫伊漾對「美語」也很精通，他說，自己的家族比較傳統，所以族語基本上都可以溝通，「我有考檢定，已經通過中級，不過後來打球，就沒時間再去考高級，希望有機會去考。」

明年拿莫伊漾的球隊商品可能要重新生產，不過至少應援曲不用改變，因為原本的歌詞中祥麟、拿莫都有，拿莫伊漾笑說：「大家也喜歡，歌詞裡面已經有兩個我了。」

龍隊年輕球員預計1月2日到斗六球場報到，4日體檢完後恢復訓練，拿莫伊漾也透露，季後重量訓練菜單是強化身體素質，今年因為起步太早導致自己亂掉，明年球季會記取教訓，另外在選球、心態上再加強，「心臟要夠強、企圖心也要更強」。