T1聯盟／新台灣人第一戰 阿提諾率獵鷹開胡

剛拿到中華民國身分證的「新台灣人」阿提諾，剛加盟台南台鋼獵鷹籃球隊，今天就幫新東家以114：83擊敗桃園雲豹隊，率隊打下隊史首勝。

阿提諾昨天於客隊場地練球，才是第一次見到獵鷹全部隊員，教練吳志偉一見到他隨即就笑容，前3場唯一的洋將賈西亞也興奮的一直與阿提諾交談，並快速與阿提諾提醒每位球員的特色與位置。

今天開賽阿提諾就和張家榮聯手打出7：0攻勢，第一節就取得36：13的大幅領先，差距最多更達36分，最終以破百大勝迎接例行賽首勝，一掃開季3連敗小低潮。

攻下24分、12籃板和5助攻的賈西亞說：「球隊加入了阿提諾、喬登兩個很有經驗的球員之後，整個隊伍都充滿了能量。昨天在練習的時候就有感受到這個團隊越來越適應彼此，也越來越有向心力。」

獵鷹隊長龍弘元也說：「因為阿提諾的加入，內線牽制力增加外線出手機會也就增加了。之前外線把握度不高，有喬登外線、又有內線優勢，我們球隊開始變得有裡有外，我本人在撿個尾刀，完美。」