NBA／比籃網還慘！ 灰狼先發5人全軍覆沒「被隔離」
疫情席捲NBA，灰狼再傳壞消息，前役還繳出雙十表現的主力羅素（D 'Angelo Russell）成為陣中第8位觸發健康與安全協議的球員，而灰狼的先發陣容至今已全軍覆沒。
灰狼隊包含今年1月曾確診的唐斯（Karl-Anthony Towns）在內，還有愛德華（Anthony Edwards）、貝佛利（Patrick Beverley）和范德比爾特（Jarred Vanderbilt）等先發球員被迫隔離，只剩下羅素一人獨挑大樑，如今連羅素都觸發健康與安全協議，灰狼隊先發5人接連倒下，短時間內沒有任何一人能替球隊效力。
除了上述5人外，替補球員普林斯（Taurean Prince）、奧柯吉（Josh Okogie）與萊特（McKinley Wright IV）也因進入健康與安全協議而無法出賽。
灰狼目前共計8人正在隔離中，人數雖與籃網相同，不過籃網至少還有「大鬍子」哈登（James Harden）率領球隊，灰狼的先發主力則無一倖免，在此困境下，灰狼近2戰連敗給獨行俠和爵士，排名落到西區第9。
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