快訊

石虎與光電的生態零和拉鋸戰 養好老鼠會是解方？

「連環泡」女星方芳喜曬中國身分證 網驚揭真相：還是能用健保

NBA／柯瑞三分球里程碑差一步 勇士勝太陽重回西區龍頭

中央社 / 鳳凰城25日綜合外電報導
Stephen Curry。 路透社
Stephen Curry。 路透社

柯瑞今天投進5記三分球，距生涯3000記三分彈的紀錄僅剩一步之遙，他今天攻下全場最高33分，加上波特也獲他本季新高19分，讓勇士在NBA耶誕節大戰以116比107擊敗太陽。

美國職籃NBA金州勇士今天客場挑戰鳳凰城太陽，勇士主將柯瑞（Stephen Curry）在前一場對上曼菲斯灰熊的比賽後，生涯投進三分球的數量達到2994個，今天只要再投進6個，就能達到生涯投進3000個三分球的里程碑，但他此役三分球16投5中，想締造歷史得等到下一場比賽。

此役13次出手命中8球、攻下19分的波特（OttoPorter Jr.），其中有13分是在關鍵的第4節拿下。

柯瑞今天奪下33分，是他生涯在耶誕節大戰中得分最多的一場比賽。勇士在柯瑞和波特的聯手帶領下獲勝，戰績27勝6敗，超越太陽（26勝6敗），重回西區龍頭寶座。兩隊本季至今3度交手，勇士拿下兩勝。

保羅（Chris Paul）這場比賽攻下太陽全隊最高的21分，並送出全隊最多的8次助攻，但太陽今天輸球，他們的主場15連勝告終。

勇士今天有魏金斯（Andrew Wiggins）、波爾（Jordan Poole）、李伊（Damion Lee）、穆迪（MosesMoody）因為COVID-19防疫相關規定而無法出賽，湯普森（Klay Thompson）、魏斯曼（JamesWiseman）、伊戈達拉（Andre Iguodala）則是因傷高掛免戰牌。

勇士除柯瑞進帳33分，關鍵時刻頻頻取分的波特攻下全隊次高19分，培頓（Gary Payton II）有14分、9籃板的表現，替補的庫明加（Jonathan Kuminga）、別利薩（Nemanja Bjelica）分獲12分、10分。

盧尼（Kevon Looney）只拿8分，但抓下10籃板，葛林（Draymond Green）雖只獲8分，但送出10次助攻，並有7籃板和3抄截。

除保羅攻下21分，艾頓（DeAndre Ayton）為太陽貢獻18分、布里吉斯（Mikal Bridges）則獲17分，布克（Devin Booker）雖得13分，但19次出手僅命中5球，強森（Cameron Johnson）則是進帳11分。

勇士 柯瑞 波特

延伸閱讀

柯瑞33分領軍 波特末節發威勇士力壓太陽

NBA／柯爾喊帶柯瑞打奧運 騎士新秀有望成美禁區新希望

NBA／坦言不喜歡耶誕大戰 柯瑞：總是打得不好

NBA／柯瑞突破嚴防猛轟46分 教頭讚：不能再打得更好了

相關新聞

NBA／比籃網還慘！ 灰狼先發5人全軍覆沒「被隔離」

疫情席捲NBA，灰狼再傳壞消息，前役還繳出雙十表現的主力羅素（D 'Angelo Russell）成為陣中第八位觸發健康與安全協議的球員，而灰狼的先發陣容至今已全軍覆沒。

NBA／可10天快閃復出！ 56歲傳奇射手米勒開出一個條件

針對近期部分球員觸發健康與安全協議被迫隔離，聯盟頒布新規定，允許球隊以10天短約應急。對此，退役多年的傳奇射手「大嘴」米勒（Reggie Miller）在個人社群平台開玩笑表示，自己還在等待10天短約降臨。

NBA／安戴托昆波下半場大爆發 公鹿逆轉塞爾蒂克

因觸發健康安全協議連續缺席5場比賽的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），在耶誕大戰回歸後宛如猛虎出閘，他全場23投13中包括15罰10中，狂飆36分12籃板5助攻，其中29分集中在下半場，帶領公鹿克服半場落後15分的劣勢，以117比113逆轉擊敗塞爾蒂克。

NBA／柯瑞33分領軍 波特末節發威勇士力壓太陽

誓言要在耶誕大戰洗刷過去表現低迷的柯瑞（Stephen Curry），今天面對強敵太陽，全場雖然27投僅10中，但包括投進5記三分球在內仍攻下33分6助攻4籃板3抄截，寫下生涯在耶誕大戰的得分新高，加上波特（Otto Porter Jr.）在第四節的強力發揮，勇士在人手欠缺的情況下，客場以116比107力退太陽，取得3連勝。

NBA／哈登、米爾斯飆分賞湖人5連敗 詹皇紀錄夜留遺憾

在杜蘭特（Kevin Durant）持續缺陣情況下，哈登（James Harden）飆出36分10籃板10助攻，完成本季第5次大三元，米爾斯（Patty Mills）更是轟進8記三分球獨拿賽季新高34分，兩人聯手擋住湖人的反撲，在洛城的耶誕大戰中以122比115賞給地主5連敗。

NBA／柯瑞三分球里程碑差一步 勇士勝太陽重回西區龍頭

柯瑞今天投進5記三分球，距生涯3000記三分彈的紀錄僅剩一步之遙，他今天攻下全場最高33分，加上波特也獲他本季新高19分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。