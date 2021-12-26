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NBA／可10天快閃復出！ 56歲傳奇射手米勒開出一個條件

聯合新聞網 / 綜合報導
退役傳奇球星「大嘴」米勒。 歐新社
退役傳奇球星「大嘴」米勒。 歐新社

針對近期部分球員觸發健康與安全協議被迫隔離，聯盟頒布新規定，允許球隊以10天短約應急。對此，退役多年的傳奇射手「大嘴」米勒（Reggie Miller）在個人社群平台開玩笑表示，自己還在等待10天短約降臨。

受到新冠肺炎疫情影響，NBA不少球隊都因球員觸發健康與安全協議，陷入人手不足困境，聯盟因此宣布，各隊可簽下10天短約補足所需人手。

56歲的名人堂球星米勒搭上此時事，在IG搞笑發文：「我還在等待那通要和我簽下10天合約的電話，不管和哪支球隊簽約，我唯一的條件是只能守區域聯防，我已經56歲了，沒時間跟你玩人盯人。」米勒也附上自己的投籃影片，只見他在右側45度角的位置百發百中，Long two也難不倒他，證明他的投籃手感仍保有一定水準。

米勒生涯18年都待在溜馬，場均可攻下18.2分、3籃板、3助攻，三分球命中率高達39.5％，2560記三分彈更高居NBA三分球歷史排行榜第三名，不過排名第四的為現役球員「大鬍子」哈登（James Harden），他以2509球緊追在後，很可能在本季就超車米勒。

新冠肺炎 疫情 NBA 溜馬 米勒

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