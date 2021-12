NBA／湯普森重傷時前去探病 格林竟讓他輸個精光

勇士隊射手湯普森(Klay Thompson)因傷缺陣長達2個賽季,據美國媒體報導,他近期復健情況良好,「浪花兄弟」有望在1月重新合體。而他的隊友格林(Draymond Green)近日在節目上透露2年前他探望湯普森時的趣事,表示自己當時贏走了他4000元美金(約新台幣11萬元)。

格林近日在接受《NBC Sports》影像分析師阿祖布基(Kelenna Azubuike)專訪時談到,2019年湯普森確定十字韌帶撕裂的隔天,自己就前往湯普森住處探望他,兩人在泳池邊閒聊,這時格林看見一旁的多米諾骨牌便一時興起,提議透過玩牌轉換心情,沒想到湯普森竟玩到「錢包空空」,最後他一共輸給格林多達4000美金。

「我直接擊潰湯普森,他根本贏不了我。」格林得意地說道,他表示,自己當時只是想做些事讓湯普森放輕鬆點,「我也沒料到我離開時口袋裡會多出4000塊,這真的太不可思議了。」

