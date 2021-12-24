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NBA／湯普森重傷時前去探病 格林竟讓他輸個精光

聯合新聞網 / 綜合報導
勇士隊主力前鋒格林曾在湯普森受傷時贏走他4000元美金。 美聯社
勇士隊主力前鋒格林曾在湯普森受傷時贏走他4000元美金。 美聯社

勇士隊射手湯普森（Klay Thompson）因傷缺陣長達2個賽季，據美國媒體報導，他近期復健情況良好，「浪花兄弟」有望在1月重新合體。而他的隊友格林（Draymond Green）近日在節目上透露2年前他探望湯普森時的趣事，表示自己當時贏走了他4000元美金（約新台幣11萬元）。

格林近日在接受《NBC Sports》影像分析師阿祖布基（Kelenna Azubuike）專訪時談到，2019年湯普森確定十字韌帶撕裂的隔天，自己就前往湯普森住處探望他，兩人在泳池邊閒聊，這時格林看見一旁的多米諾骨牌便一時興起，提議透過玩牌轉換心情，沒想到湯普森竟玩到「錢包空空」，最後他一共輸給格林多達4000美金。

「我直接擊潰湯普森，他根本贏不了我。」格林得意地說道，他表示，自己當時只是想做些事讓湯普森放輕鬆點，「我也沒料到我離開時口袋裡會多出4000塊，這真的太不可思議了。」

格林提到，湯普森事後也不斷宣揚此事：「天啊，這個人在我受重傷後來我家，而且還贏光我的錢。」他只好無奈回應：「老兄，我去你家只是要安慰你，是你自己要玩牌的！」

復健 美國

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