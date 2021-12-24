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替補小咖也能發光 疫情衝擊下的三大驚奇

聯合新聞網 / 林文
在各隊一堆球員遭到隔離的情況下，有3位你可能都沒聽過的板凳球員，把握機會在近來異軍突起！在各自的近3場比賽中，熱火的斯特魯斯(中)攻下74分、投進16個三分球；魔術的奧基奇(左)得到45分、演出14次抄截；公鹿的諾拉則是得到60分、抓下33個籃板。 美聯社
在各隊一堆球員遭到隔離的情況下，有3位你可能都沒聽過的板凳球員，把握機會在近來異軍突起！在各自的近3場比賽中，熱火的斯特魯斯(中)攻下74分、投進16個三分球；魔術的奧基奇(左)得到45分、演出14次抄截；公鹿的諾拉則是得到60分、抓下33個籃板。 美聯社

近來歐美疫情急速升溫，不僅再次影響大眾生活外，聯盟本季賽程也遭受嚴峻挑戰。目前聯盟當局一共延後了9場例行賽，許多球隊都面臨湊不出最低輪值八人的窘境。這波疫情延燒上從各隊球星，下至替補輪值通通無一倖免，公牛、籃網都高達10位球員無法出賽。據統計，短短幾日內聯盟中已經超過50名的球員觸發了安全協議而被迫缺席，但總裁席佛仍強調沒有暫停本賽季的打算。

各隊人手短缺的情況下，連離開聯盟的老將們都紛紛出籠搭上10天短約復出潮。像是一直尋求重返NBA的湯瑪斯被湖人挑中，「Iso Joe」強森(Joe Johnson)則加入綠衫軍，34歲土耳其前鋒伊利亞索瓦也簽約爵士，還有曾轉戰歐洲的穆迪耶，從發展聯盟上來的奈特等人都再次回歸最高殿堂。

此外，各隊替補球員也多了不少機會去證明自己，最近一周公鹿隊的奈及利亞籍前鋒諾拉(Jordan Nowra)、魔術前鋒奧基奇(Chuma Okeke)、熱火的射手斯特魯斯(Max Strus)紛紛讓人印象深刻，成為疫情急速升溫衝擊下的三大驚奇。

熱火射手源源不絕 斯特魯斯加入戰線

斯特魯斯在近3場比賽都獲得33分鐘以上的上場時間，總計出手46次，投進25球，投籃命中率54.3%。其中三分球是34投16中，命中率47.1%。 美聯社
斯特魯斯在近3場比賽都獲得33分鐘以上的上場時間，總計出手46次，投進25球，投籃命中率54.3%。其中三分球是34投16中，命中率47.1%。 美聯社

疫情捲土重來前要說到熱火有甚麼射手的話，理當會先聯想到赫洛(Tyler Herro)、羅賓森(Duncan Robinson)，但現在的時空背景很可能要再多留意斯特魯斯。

6尺5吋25歲的斯特魯斯，是聯盟三年級生，但是前兩年在公牛、熱火合計才出賽才41場，過往是板凳深處的邊緣人，本季把握住機會，開季第一個月起平均上陣17分鐘就已創生涯新高，加上熱火傷兵、疫情因素球員缺陣不斷，斯特魯斯上場時間也提升到23分鐘，慢慢有站穩固定輪值的意味。

本季他在三分線外的發揮相當不錯，每個月手感都在加溫，月平均從37.5%、38.6%、42.5%的提升。斯特魯斯最近三場更獲得教練團青睞，出賽時間來到34分鐘，一場先發斬獲18分，兩戰替補出發還轟下全隊最高的32、24分，包含著三分球單場11投8中的精湛演出。斯特魯斯的無球跑動意識不錯，不佔球權的打法，且防守專注度高，失誤率低，讓球隊又多一枚可運用的活棋。

在士官長巴特勒(Jimmy Butler)缺席的情況下，熱火小將輪番跳出，戰績還能維持在超過五成，現在又有斯特魯斯展現連續得分爆發力的加入戰線，對熱火是大利多。

魔術陣容大換血 奧基奇逮到機會證明自我

奧基奇(左)近3戰也獲得了30分鐘以上的上場時間，其中兩場球他各有6次抄截、另1場2次，「超級小偷」出世！此外他三場比賽也投進了9個三分球。 美聯社
奧基奇(左)近3戰也獲得了30分鐘以上的上場時間，其中兩場球他各有6次抄截、另1場2次，「超級小偷」出世！此外他三場比賽也投進了9個三分球。 美聯社

上季主力出清，正處於重建的魔術，面臨球權大量釋放，戰術體系重新來過的磨合期，當前陣容年輕，可說是人人有功練。2019年選秀首輪第16順位被魔術挑中的前鋒奧基奇，就是球隊這波的驚喜福袋。他過去在NCAA三月瘋不幸傷了十字韌帶，導致選秀身價滑落跌出樂透區。

然而這更堅定了他復健與訓練的決心，上個球季才做為菜鳥登板的他，進攻端被定位成角色球員伺機接應後出手，防守端則要幫忙內線的協防。然而在葛登(Aaron Gordon)被交易離隊後，奧克的表現突然亮眼了起來，原來他能做更多不僅於只是接應後出手。

魔術在本月碰上7連敗低潮，目前則是連續擊敗籃網、老鷹處於二連勝反彈之中。奧基奇最近四場為本季唯四的先發，除了第一場看得出角色轉換，節奏不太對之外，他已連續三場得分上雙，防守的截球判斷更是令人驚艷，平均擁有4.7次抄截，其中對上熱火更繳出18分10籃板6抄截4助攻的全能數據。

奧基奇身高不高卻擁有優異的七呎臂展，搭配他成熟的球賽理解力，攻防兩端積極的去做輪轉與跑位，迅速成為魔術防守體系中重要的一環。

不僅如此，他不俗的持球與單打技巧也令人印象深刻，魔術正需要這種能在僵局之際，靠著個人能力跳出來的傢伙。 若他能增加策應能力，有機會在小球體系中成為類似勇士格林(Draymond Green)的角色。

公鹿二輪選秀撈到寶 諾拉把握機會站穩輪值

諾拉(右)在場上的拚勁實在是嚇人，因此近3戰有2場獲得了42分鐘的上場時間，可惜第3戰對火箭只上場26分鐘，籃板只抓9個，要不然就能連3戰完成得分、籃板雙十。他這3戰投進了11個三分球，每場的命中率都是5成。 美聯社
諾拉(右)在場上的拚勁實在是嚇人，因此近3戰有2場獲得了42分鐘的上場時間，可惜第3戰對火箭只上場26分鐘，籃板只抓9個，要不然就能連3戰完成得分、籃板雙十。他這3戰投進了11個三分球，每場的命中率都是5成。 美聯社

公鹿二年級前鋒諾拉本季出賽了27場，近期因球隊人手短缺，把握住站上先發的四場機會好好表現自己。 23歲的諾拉身高6尺8吋，擁有不錯的卡位與籃板衝搶意識，更可以扮演高砲塔的角色。 他被拔擢到先發後，場均命中3記三分球，命中率44%，並可以攻下18.8分9.8籃板，其中兩場雙十，攻守兩端都在字母哥缺陣下，對球隊幫助許多。

過去諾拉的籃球之路始終被低估，大學時期直到大二、大三才打出全美第三隊的身手，但並未因此獲得聯盟各家球探青睞。主因他的體能算普通，23歲的年紀天賦可能也不及19歲那一批的待選新秀，直到第二輪45順位才被公鹿撿走。

但是出身籃球世家的諾拉不曾中斷過訓練的腳步，為的就是走出父親是奈及利亞國家隊教練的光環下去證明他自己，目前他還是以36分紀錄成為國家隊史上單場得分王的保持人。

最近四場諾拉的好表現絕非偶然，他肯定有那樣的身手，出色的籃球智商支撐著他去應對比賽的變化與場上的角色。他從季前熱身賽五場平均就能攻下17分，本季開幕賽也替補上陣囊括15分，都證明二年級生的他是有備而來。諾拉絕對有實力能站穩公鹿輪值，幫球隊的前鋒線上增添深度。疫情嚴峻的挑戰之中，機會肯定是留給準備好的人。

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